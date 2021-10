Luca Marini, retroscena sulla Ducati: ecco cosa gli hanno fatto

Dopo un primo anno di apprendistato Luca Marini vuole entrare nel giro dei grandi. Il rider italiano, infatti, vuole lottare con i big.

Luca Marini si è da tempo tolto l’etichetta di fratello di Valentino Rossi. Il rider italiano a suon di buoni risultati si è guadagnato la MotoGP. Nel 2020 infatti è stato protagonista di un’annata magnifica. Con 3 vittorie e qualche podio si è giocato il titolo in Moto2 sino all’ultima gara con l’amico/nemico Enea Bastianini.

In questo 2021 in sella alla Ducati ha subito fatto bene riuscendo a portare a casa anche un risultato prestigioso come il 5° posto in Austria. Il rider italiano però spera di crescere ancora di più l’anno prossimo, così da giocarsi qualche posizione più importante.

Luca Marini: “Vorrei stare più avanti”

Non sarà semplice visto che la concorrenza è davvero tanta, soprattutto in casa. La Ducati infatti ha tantissimi piloti validi e giovani. Luca Marini però ha già dimostrato in passato di saper reggere determinate pressioni.

Durante la conferenza stampa il rider del Team Avintia ha così dichiarato in merito alla propria annata: “Vorrei essere un po’ più avanti, soprattutto per quanto riguarda i risultati in gara. Sono in ogni caso contento di come è andata la stagione in generale anche se avrei preferito stare un po’ di più davanti. In ogni caso in questo 2021 ho imparato a capire alcune cose sulla gestione della moto e le gomme. In questi mesi abbiamo lavorato con Ducati sull’ergonomia della moto affinché sia meno fisica”.

Insomma a quanto pare il pilota italiano starebbe già lavorando con la Ducati per migliorare la moto e renderla più maneggevole. Chissà che con i giusti accorgimenti non possa rientrare anche lui nel giro dei big durante le prossime gare.

Antonio Russo