Bagnaia mette il mirino sul 2022: ora vuole il Mondiale

Dopo una stagione importante Pecco Bagnaia punta decisamente in alto in vista della prossima stagione. L’obiettivo è lottare per il titolo.

Alla sua prima stagione in Ducati Pecco Bagnaia ha sicuramente dimostrato di meritarsi il posto. Il rider italiano ha sin da subito mostrato una buona competitività. Nelle ultime settimane però è cresciuto davvero tantissimo e grazie a due successi sembra aver finalmente fatto quel definitivo click per issarsi tra i big di questo sport.

Il Mondiale, almeno per questa stagione, sembra abbastanza compromesso. Diverso il discorso, invece, per l’anno prossimo dove Pecco punta in alto. Le convinzioni maturate durante questo 2021 infatti potranno sicuramente aiutarlo nella sua scalata verso quel titolo che tanto sogna.

Bagnaia: “Bello la Ducati in MotoE”

Durante la conferenza stampa Bagnaia ha così dichiarato: “Tutto quello che posso fare è cercare di vincere e restare nella lotta per il titolo iridato. Se c’è la possibilità noi ci proveremo. Sarà diverso questo weekend. Le condizioni sono molto cambiate, potrebbe addirittura piovere. Io comunque proverò a dare il massimo. Il nostro obiettivo è quello di migliorare di volta in volta. Noi non ci aspettavamo di essere in lizza per il campionato. Ho continuato e tutto e dopo la pausa estiva abbiamo fatto bene. Tutto il lavoro fatto sarà importante per il 2022”.

Il rider della VR46 si è poi soffermato sulla novità in casa Ducati. Il marchio di Borgo Panigale, infatti, ha annunciato l’ingresso in MotoE: “Sarebbe bello l’anno prossimo tornare in giro per il mondo con il nuovo calendario. Sono felice dell’ingresso di Ducati in MotoE perché è un cambiamento che loro possono assumersi. Io non so però se vorrei provarla.

Antonio Russo