Valentino Rossi, i genitori orgogliosi: “Ha dato tutto, di lui ci si può fidare”

Papà Graziano Rossi e mamma Stefania Palma si confessano alla vigilia dell’ultimo Gran Premio in Italia del loro figlio Valentino Rossi

Non può essere un fine settimana come gli altri, quello del Gran Premio dell’Emilia Romagna che si appresta a cominciare a Misano Adriatico. Non lo sarà per Valentino Rossi, che vive l’ultima gara in Italia della sua lunga e impareggiabile carriera in MotoGP.

Non lo sarà per i tifosi suoi connazionali, che avranno l’ultima possibilità per vederlo correre dal vivo, per salutarlo e per abbracciarlo metaforicamente. E non lo sarà, naturalmente, neanche per le persone che gli stanno più vicine: amici, collaboratori e familiari.

Figuratevi la tensione, l’attesa e l’orgoglio che stanno vivendo in questi giorni di avvicinamento i suoi genitori. A raccontarla ci ha pensato Sky Sport, che proprio domani, nel corso di una giornata dedicata tutta al Dottore, manderà in onda due interviste esclusive realizzate da Guido Meda con la mamma e il papà di Vale.

Graziano e Stefania sul figlio Valentino Rossi

Le anticipazioni pubblicate in queste ore dall’emittente televisiva satellitare, sul suo sito ufficiale, lasciano intendere le confessioni a cuore aperto che riserveranno Graziano Rossi e Stefania Palma al pubblico.

“Valentino è stato uno che ha dato tutto quello che aveva al suo sport, al motociclismo”, sono le parole di Rossi Senior. “E da questo sport ha preso tantissimo, soprattutto l’amore di un sacco di gente. Questa è una cosa che non si dimenticherà più nella vita, porterà con sé sempre. Sua figlia sarà ben contenta di avere un babbo che ha avuto un’esperienza così dolce nella vita”.

Gli fa eco la mamma Stefania: “Nella gara, secondo me, l’importante è quello che esprime. Quando lo vedo correre, la partenza è impegnativa, però già si capisce che lui sarà sempre attento a quello che deve fare. Penso che tutte le persone che si sono appassionate di moto hanno capito che con Valentino si possono fidare di questo sport, anche se è molto pericoloso. Valentino esprime fiducia”.

