Axel Bassani, futuro chiaro in Superbike: la conferma del team Motocorsa

Il team Motocorsa Racing per bocca del numero 1 Mauri ha confermato quello che dovrebbe essere il futuro di Bassani nel Mondiale Superbike.

Sicuramente è andato oltre le aspettative il rendimento di Axel Bassani al debutto nel Mondiale Superbike. Attualmente occupa, meritatamente, il decimo posto nella classifica generale.

Ormai è stabilmente in top 10 in gara e questo rappresenta un grande risultato. Si pensava che gli sarebbe servito più tempo, invece il pilota veneto ha preso presto confidenza con la Ducati Panigale V4 R. Il team Motocorsa Racing assolutamente soddisfatto delle sue prestazioni.

SBK, Axel Bassani ancora con il team Motocorsa Ducati

I risultati ottimi ottenuti in Superbike nel 2021 non possono che sfociare nel rinnovo di contratto. Lorenzo Mauri, team principal di Motocorsa Racing, ha confermato a Motorport.com che non ci sono dubbi sul futuro di Bassani: «Al 100% continuerà con la nostra squadra».

Mancano la firma e l’annuncio ufficiale, però la formazione italiana ha assolutamente voglia di confermare Axel per la prossima stagione. Probabilmente una volta che il round SBK in Argentina sarà archiviato, le parti si siederanno a un tavolo per discutere e concludere un accordo. Lo stesso pilota non sembra avere alcuna intenzione di cambiare team, è felice di come si è trovato nel box con Mauri e le altre persone. Anche il feeling con la Panigale V4 R è ottimo. Vuole continuare con Motocorsa Racing e con Ducati.