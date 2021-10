Razgatlioglu, scopettone anti-Kawasaki anche in Argentina (VIDEO)

Razgatlioglu anche in Argentina si è fatto vedere con lo scopettone, facendo subito pensare alla gag del round Superbike a Portimao.

Toprak Razgatlioglu è arrivato in Argentina con le idee molto chiare. Se non potrà già laurearsi campione del mondo Superbike 2021, vuole almeno lasciare San Juan con un vantaggio superiore agli attuali 24 punti che lo separano da Jonathan Rea.

Le prime sessioni di prove libere dicono che il pilota Yamaha è il più veloce. È stato il leader sia in FP1 che in FP2, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. Ovviamente a contare di più sono le gare, è lì che si fanno i punti. E il turco darà il massimo per vincere su un circuito come El Villicum dove non ha mai vinto, pur essendo comunque salito sul podio in tre manche.

Quanto Razgatlioglu sia sereno mentalmente e non senta particolari pressioni si è visto anche prima delle prove libere. Non si è fatto problemi a farsi riprendere con il famoso scopettone, quello con cui ha pulito una zona verde del circuito di Portimao per ricordare alla Kawasaki quando un loro reclamo gli fece perdere la vittoria nella Superpole Race a Magny-Cours. Rea in Portogallo era andato a risporcare quel punto con un burnout dopo aver vinto Gara 2.

Vedremo se Toprak riproporrà la gag in Argentina in caso di vittoria. Intanto si è fatto vedere con lo scopettone nel paddock e ha strappato qualche risata. Johnny spera di “fargli abbassare la cresta”, però il pilota Yamaha a San Juan ha più grinta che mai.