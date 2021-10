Superbike Argentina 2021: orari diretta TV e streaming

Superbike Argentina 2021: programma e orari diretta TV e streaming di Prove Libere, Superpole e Gare sul circuito San Juan Villicum.

Il Mondiale Superbike 2021 volge verso il termine e in Argentina andrà in scena il penultimo round del calendario. La lotta per il titolo è apertissima.

Il leader della classifica è Toprak Razgatlioglu, che ha un vantaggio di 24 punti su Jonathan Rea. Il pilota Yamaha sembra più in forma del rivale della Kawasaki, che però farà di tutto confermarsi campione del mondo per la settima volta di fila. Più complicato per Scott Redding rientrare nella lotta, visti i 54 punti di distanza dalla vetta.

SBK Argentina 2021: orari diretta TV e streaming

Nel 2020 non si è corso sul circuito San Juan Villicum a causa dell’emergenza Covid-19. L’ultima edizione del 2019 ha visto Rea trionfare in Superpole Race e Gara 2, mentre nella prima manche aveva vinto Alvaro Bautista su Ducati. Nella stagione 2018, quando si corse per la prima volta in Argentina, Johnny vinse entrambe le manche.

Verrebbe facile pensare che il pilota Kawasaki sia favorito per questo weekend, ma anche a Portimao doveva essere così e poi Razgatlioglu si è rivelato più forte di quanto ci si aspettasse. Difficile fare pronostici, può succedere di tutto a San Juan.

Il round SBK in Argentina sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP. La la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno live Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race la daranno solo in differita.

Di seguito programma e orari dell’appuntamento Superbike di questo fine settimana a San Juan.

Venerdì 15 ottobre 2021

15:25 – prove libere 1 Superbike

19:55 – prove libere 2 Superbike

Sabato 16 ottobre 2021

17:00 – Superpole Superbike

18:00 – Gara 1 Supersport 600

20:00 – Gara 1 Superbike

Domenica 17 ottobre 2021

17:00 – Superpole Race Superbike

18:30 – Gara 2 Supersport 600

20:00 – Gara 2 Superbike