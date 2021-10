Aleix Espargarò, record di cadute: “Mi scuso con il team”

Aleix Espargarò rimedia cinque cadute in tre giorni e chiede scusa al team. Adesso bisogna ripartire in vista del prossimo round a Misano.

Week-end da dimenticare per Aleix Espargarò in Texas che rimedia ben cinque cadute in tre giorni, l’ultima al nono giro di gara costringendolo a ritornare ai box a mani vuote dopo una scia di buoni risultati. L’Aprilia RS-GP del pilota catalano non è mai decollata in questo Gran Premio di Austin, soffrendo più degli altri per le difficili condizioni dell’asfalto.

Scattato dall’ultima fila il pilota di Granollers ha recuperato varie posizioni scalando fino alla 12esima piazza, ma poi una scivolata ha fatto calare il sipario su una domenica opaca e su una pista che non è mai stata generosa nei suoi confronti. Adesso l’obiettivo è recuperare le forze fisiche e mentali per farsi trovare pronti in vista del prossimo round che si terrà fra una ventina di giorni a Misano.

Le scuse di Aleix

In quella occasione ritornerà anche Maverick Vinales ai box, la casa di Noale ha intenzione di chiudere la stagione 2021 al top per pianificare con entusiasmo il 2022. Al termine della gara Aleix Espargarò ha voluto esprimere la sua delusione chiedendo scusa ai ragazzi del team. “Sono veramente deluso. Non tanto per la caduta, che in gara può anche starci, ma non certo mentre giri su tempi così alti. Purtroppo in questo weekend qualcosa non ha funzionato e dobbiamo approfondire. Fino ad ora siamo stati competitivi ovunque, con risultati diversi ma sempre lottando nel gruppo dei migliori. Mi scuso con i ragazzi del team, cinque scivolate in tre giorni non sono certo un bel record e sia loro sia gli ingegneri hanno lavorato senza sosta per tutto il weekend”.

