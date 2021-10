Razgatlioglu non sta bene a Portimao: “Ma proverò a vincere”

Razgatlioglu non è in forma smagliante a Portimao, dopo FP1 e FP2 Superbike si sente non in piene forze. Comunque il suo obiettivo non cambia.

Quarto posto assoluto per Toprak Razgatlioglu dopo le prime due sessioni di prove libere Superbike a Portimao. Sono 346 i millesimi che lo separano dal leader Jonathan Rea.

Il pilota Yamaha ha siglato il suo miglior tempo in FP1, non riuscendo a migliorare nel pomeriggio. Il rivale della Kawasaki è favorito in Portogallo, sua storia terra di conquista, ma lui cercherà di batterlo e di allungare nella classifica generale SBK. Non sarà facile, però il turco ha abituato alle vittorie ormai.

Superbike Portimao, Razgatlioglu non è al 100%

Razgatlioglu al termine della giornata si è presentato un po’ affaticato di fronte ai media, non è al meglio fisicamente: «Sono stato in Clinica Mobile – riporta Motorsport.com – perché non sto ancora bene. Sento meno forza. Comunque ho fatto 18 giri e i tempi non erano male. Anche a Jerez nella prima gara non mi sentivo al meglio, ho iniziato con l’aerosol per quindici minuti. Ho fatto il tampone ed è risultato negativo».

A livello di passo gara il pilota Yamaha si sente in una buona posizione, pensa di potersela giocare con Rea: «Mi sono sentito bene sulla moto. La simulazione gara non è stata male, al mio quindicesimo giro Johnny ha fatto un tempo simile. È positivo, significa che lotteremo di nuovo. Vedremo. La gara può essere diversa e dobbiamo conservare la posteriore, perché dopo dieci giri abbiamo bisogno di grip».

Seppur non sia al meglio fisicamente, Toprak auspica di poter vincere nel weekend di Portimao: «Domattina proveremo diversi setup per migliorare il turning. Ho bisogno di vincere ancora. Non sarà facile, ma ci proverò».