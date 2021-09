Quartararo individua un problema ad Austin: “Non sarà facile”

Quartararo ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio delle Americhe 2021 MotoGP. Il pilota Yamaha è carico per Austin.

Fabio Quartararo arriva ad Austin da leader della classifica mondiale MotoGP e vuole salire sul podio. Sa di non dover rischiare eccessivamente, avendo ben 48 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia a quattro gare dal termine del campionato.

La pista texana può essere più favorevole a Honda e Ducati, però il pilota Yamaha nel 2021 sta dimostrando di essere fortissimo e potrebbe essere in lotta per le primissime posizioni.

MotoGP, Quartararo in conferenza stampa

Quartararo oggi ha parlato in conferenza stampa ed è speranzoso di fare bene nel weekend di Austin: «Sono molto contento di essere tornato ad Austin, la pista mi piace molto. Due anni fa ero andato abbastanza bene qui e da allora abbiamo fatto esperienza, andrà meglio stavolta. Penso che potremo fare un buon risultato. Sappiamo che il rettilineo non sarà facile per noi, però il primo e l’ultimo settore sono importanti per noi per recuperare».

Il pilota del team Monster Energy Yamaha non intende fare troppi calcoli, non vuole pensare troppo al titolo, valuterà quanto spingere in base a come si troverà in pista: «A Misano quando ho visto Pecco davanti ho pensato di provarci. Mi sto divertendo. Spiace non essere arrivato primo, ma sta andando bene e siamo stati veloci. Spero che lo saremo anche qui. Ovviamente cercherò di non spingere oltre il limite se la situazione sarà complessa, ma se avrò un’occasione di fare come a Misano o meglio cercherò di sfruttarla».

Marc Marquez da sempre preferisce i circuiti con le curve a sinistra. E Fabio? Questa la risposta: «Io preferisco le curve a destra, non so perché, è una cosa naturale e consona al mio stile di guida».

Il francese parla del coinvolgimento diretto dei piloti nel fare i progressi necessari per aumentare la sicurezza dei circuiti: «Ogni tracciato ha una Safety Commission e penso stiano facendo il loro meglio. Credo ci siano stati dei miglioramenti e non è facile migliorare ulteriormente».

Si passa poi a commentare la questione dei track limits: «Ci sono alcuni tracciati come Misano in cui è facile superare i limiti. Penso che la regola attuale sia corretta».

A Quartararo viene chiesto come fa ad avere la giusta fiducia per vincere: «La fiducia si costruisce, io sono sempre motivato in sella, è ciò che mi piace fare di più nella vita. Cerchi sempre di lottare per ottenere il massimo. L’esperienza e le buone gare aiutano ad avere maggiore fiducia».