Vinales ringrazia l’Aprilia: “Emozioni troppo profonde”

Aprilia ha dato massimo sostegno a Vinales in questi giorni difficili per la morte del cugino Dean. Ha anche accettato che non corresse a Austin. Il pilota spagnolo ringrazia.

Aprilia ad Austin correrà con il solo Aleix Espargarò. Il team ha accettato la decisione di Maverick Vinales di non gareggiare in Texas e non ha potuto sostituirlo con Lorenzo Savadori.

L’italiano non è al meglio fisicamente e non può sostituire lo spagnolo, che farà rientro in patria per stare con la sua famiglia dopo la morte del cugino Dean in seguito all’incidente nella Gara 1 della Supersport 300 a Jerez. Il dolore per la tragedia non gli permette di avere la serenità necessaria per correre. Era già negli Stati Uniti, ma poi ha comunicato a Massimi Rivola che non se la sentiva e la squadra ha assolutamente accettato questa presa di posizione.

Vinales in una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram ha voluto ringraziare l’Aprilia per il sostegno: «Grazie Aprilia per aver capito la mia situazione e per la gentilezza di averla accettata. Avrei voluto correre per il mio piccolo cugino, ma al momento le emozioni sono troppo profonde e mi rendono difficile rimanere distante e concentrato. Grazie a tutti».

Maverick e la sua famiglia stanno ricevendo tanto affetto in questi giorni, la disgrazia che ha colpito Dean è stato uno shock per il motociclismo. Un altro giovane pilota che se n’è andato in questo 2021.