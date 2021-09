Jonathan Rea cerca riscatto a Portimao: “Ho le spalle al muro”

Rea a Portimao sa di dover sconfiggere Razgatlioglu. In Portogallo è sempre stato particolarmente forte. Kawasaki dovrà dargli un aiuto.

A Portimao non può sbagliare. Jonathan Rea in Portogallo ha una ghiotta chance per mettersi davanti a Toprak Razgatlioglu, dopo aver incassato soprattutto sconfitte negli ultimi round del Mondiale Superbike.

Ha 20 punti di svantaggio sul rivale in classifica, l’Autodromo Internacional do Algarve è sempre stato suo terreno di conquista da quando guida per la Kawasaki. Ha un feeling speciale con quella pista, sulla quale andava forte pure con la Honda. Se c’è un luogo nel quale può pensare di battere Razgatlioglu è proprio Portimao, in attesa degli appuntamenti in Argentina e Indonesia.

SBK, Rea batterà Razgatlioglu a Portimao?

Rea è carico in vista del round Superbike in Portogallo, vuole dimenticare il weekend non esattamente positivo vissuto a Jerez: «Mi aspetto molto di più a Portimao. Penso ci siano alcuni fattori che dovrebbero funzionare a nostro favore. È una pista in cui sono abbastanza forte, ci aspettiamo di capitalizzare e di fare un buon fine settimana. ».

Il sei volte campione del mondo Superbike è consapevole di dover arrivare davanti a Razgatlioglu a Portimao e chiede anche un aiuto alla Kawasaki per farcela: «C’è della buona pressione e mi piace questa sensazione, quando sono con le spalle al muro. Mi piace stringere i denti, ma mi serve un’arma con cui combattere. Non puoi solo stingere i denti e far accadere le cose. Dobbiamo risolvere i piccoli problemi che stiamo riscontrando in condizioni calde con la gomma morbida, anche se penso che quest’ultima vada in vacanza fino al 2022. Portimao dovrebbe adattarsi meglio a noi rispetto ai round precedenti».