Superbike Portimao 2021: orari diretta TV e streaming

Superbike Portimao 2021: programma e orari per seguire in diretta tv e streaming Prove Libere, Superpole e Gare del round SBK in Portogallo.

Dopo Montmelò e Jerez, la Superbike si appresta ad affrontare il terzo round consecutivo. Il Mondiale 2021 approda a Portimao in questo fine settimana.

Toprak Razgatlioglu arriva in Portogallo da leader della classifica generale con 20 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il pilota Yamaha presso l’Autodromo Internacional do Algarve punta ad aumentare il margine sul rivale della Kawasaki, ultimamente un po’ in difficoltà. Sembra ormai fuori dai giochi Scott Redding, distante 74 punti dalla vetta. Interessante la lotta tutta italiana tra Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli per il quarto posto. Entrambi hanno 227 punti.

SBK Portimao 2021: orari Prove Libere, Superpole e Gare

Storicamente quella di Portimao è una pista molto amica di Rea, che nel 2020 ha vinto tutte le tre manche. L’anno prima ha conquistato due manche e ottenuto un secondo posto. Nel 2015, nel 2017 e nel 2018 si è preso sia Gara 1 che Gara 2 (non c’era la Superpole Race). Da quando corre con Kawasaki, dunque, è stato dominante in Portogallo. E già quando correva con la poco competitiva Honda aveva un ottimo feeling con il circuito lusitano.

I pronostici sono a favore del sei volte campione del mondo Superbike, ma Razgatlioglu ha dimostrato nel 2021 di poter sovvertire ogni pronostico. Lo scorso anno è arrivato per due volte secondo, staccato da Johnny, a Portimao. Un podio (terzo posto) lo ha conquistato anche nel 2019 quando correva con la Kawasaki del team Puccetti Racing.

Arbitro del duello tra Rea e Razgatlioglu può essere Redding, che può togliere punti all’uno o all’altro dei contendenti al titolo mondiale SBK 2021. Ma se c’è un tracciato nel quale il campione in carica può tornare a vincere e recuperare punti, è sicuramente quello di Portimao.

Vedremo se nella lotta per il podio si inseriranno anche gli italiani Rinaldi e Locatelli. Lowes vorrebbe aiutare Rea, però le sue condizioni fisiche non sono le migliori e infatti non ha partecipato a Gara 2 a Jerez. Attenzione alla Honda, salita sul podio nella seconda manche di domenica con Alvaro Bautista.

Il round SBK in Portogallo potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Action (canale 206). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmette live Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race solo in differita (ore 14). Disponibile anche il sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 24 settembre

Prove libere 1 ore 11.30

Prove libere 2 ore 16.00

Sabato 25 settembre

Prove libere 3 10.00

Superpole ore 12.10

Gara 1 ore 15.00

Domenica 26 settembre

Superpole race ore 12.00

Gara 2 ore 15.00