F1 GP Monza, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

F1 GP Monza 2021, risultati Prove Libere 1: tempi ufficiali e classifica finale della prima sessione di free practice oggi in Italia.

Va a Lewis Hamilton il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1. Il pilota Mercedes ha chiuso in 1’20″926, crono fatto con gomma media.

Sono 452 i millesimi di vantaggio sul secondo in classifica, ovvero Max Verstappen con la Red Bull. A oltre mezzo secondo c’è Valtteri Bottas con l’altra Mercedes. La scuderia di Brackley non ha utilizzato pneumatici soft, a differenza dei rivali di Milton Keynes.

Pierre Gasly, vincitore a Monza nel 2020, è quinto tra le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz, settimo a 988 millesimi da Hamilton. Undicesimo Charles Leclerc, il cui ultimo giro veloce è stato cancellato per aver ecceduto i limiti della pista, altrimenti sarebbe stato davanti allo spagnolo.

La top 10 è completata da Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). Dodicesimo Lando Norris, che come Leclerc ha visto cancellato il suo miglior crono per aver superato i track limits.

Adesso appuntamento alle 18 per le Qualifiche, che determinano la griglia di partenza della gara sprint. Va ricordato che in questo GP d’Italia è prevista anche la Sprint Qualifyng, in programma per domani alle 16:30 e il cui ordine di arrivo corrisponderà poi alla griglia di partenza della gara di domenica.

LEGGI ANCHE -> Mazepin respinge le critiche di Schumacher: “Non voglio fare amicizia”

F1 GP Monza 2021, risultati Prove Libere 1: tempi e classifica

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.926

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.452

3 Valtteri Bottas Mercedes +0.525

4 Lance Stroll Aston Martin +0.750

5 Pierre Gasly AlphaTauri +0.793

6 Sebastian Vettel Aston Martin +0.898

7 Carlos Sainz Ferrari +0.988

8 Fernando Alonso Alpine +1.000

9 Daniel Ricciardo McLaren +1.077

10 Sergio Perez Red Bull Racing +1.113

11 Charles Leclerc Ferrari +1.176

12 Lando Norris McLaren +1.177

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.344

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.604

15 Esteban Ocon Alpine +1.608

16 Robert Kubica Alfa Romeo Racing +2.083

17 George Russell Williams +2.166

18 Nicholas Latifi Williams +2.516

19 Nikita Mazepin Haas F1 Team +2.519

20 Mick Schumacher Haas F1 Team +2.625