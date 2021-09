F1 GP Italia: programma e orari tv prove libere, qualifica sprint e gara

Dopo il GP d’Olanda, si arriva a Monza per il GP d’Italia. Tornerà il pubblico ma al 50%. Ma soprattutto riecco la Qualifica Sprint

Archiviato con successo il GP d’Olanda, la F1 si rituffa subito su uno dei circuiti più iconici, quello di Monza, dove andrà in scena l’edizione numero 72 del GP d’Italia.

Verstappen cerca l’allungo su Hamilton

Si riparte dal nuovo sorpasso in classifica iridata di Max Verstappen su Lewis Hamilton. L’olandese, dopo la vittoria a tavolino a Spa, ha certificato lo stato di grazia in casa, a Zandvoort, e ora è lui di nuovo avanti con tre punti di vantaggio.

L’inglese dovrà davvero faticare per stare davanti al rivale, ma a Monza la Mercedes promette di ritornare competitiva, forte del suo super-motore. Chi invece è chiamato a una prova d’orgoglio è la Ferrari, quinta e settima in Olanda con Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. ma doppiata dai rivali. E con un motore inferiore alla concorrenza, c’è da scommettere che per le Rosse non sarà facile tenere alta la testa. Occhio poi alla voglia di riscatto della McLaren, che nelle ultime uscite ha patito più del previsto.

Le novità di Monza

Non ci sarà la folla vista a Zandvoort, ma quantomeno per il GP d’Italia si tornerà ad avere il pubblico dopo un anno di assenza causa Covid. Certo, gli spalti potranno essere riempiti “solo” al 50% della capienza, ma si tratta di un passo verso la normalità. Potrà accedere all’autodromo chi è in possesso del green pass, chi ha sostenuto un tampone molecolare negativo a ridosso dell’evento e chi è guarito dal Covid.

Ma c’è anche un’altra novità, ossia il ritorno della qualifica sprint dopo il test di Silverstone. seconda sprint race dell’anno dopo quella di Silverstone. E vedremo se su un circuito decisamente veloce si vedrà più lotta e azione rispetto al GP inglese.

Gli orari del GP d’Italia

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) invece trasmetterà la diretta della qualifica sprint e della gara.

Venerdì 10 settembre



ore 14:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 ore 18:00 Qualifiche – Sky Sport F1

Sabato 11 settembre



ore 12:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 ore 16:30 Gara Sprint– Sky Sport F1e TV8



Domenica 12 settembre

ore 15:00 Gara – Sky Sport F1 e TV8

