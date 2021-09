Verstappen torna in testa al Mondiale proprio in Olanda: “Che giornata!”

Trionfo davanti al suo pubblico per Verstappen: “Sono molto felice di aver vinto qui e di aver ripreso la leadership del campionato”

Tre punti sotto prima del GP d’Olanda, ora per Max Verstappen la rimonta è compiuta: tre punti davanti a Lewis Hamilton e gerarchie ristabilite. Grazie soprattutto a un’altra prova di forza dell’olandese, galvanizzato dal pubblico di Zandvoort.

Una gara mai in discussione per Verstappen

Praticamente sempre in testa Max, che non ha mai commesso una sbavatura, nonostante avesse su di sé gli occhi di un’intera nazione che lo sospingeva lungo il tracciato di casa. E per il pilota Red Bull è arrivato un trionfo meritato e importantissimo.

“È davvero incredibile”, ha detto a fine gara. “Chiaramente le aspettative erano molto alte alla vigilia di questo weekend e non è mai semplice essere all’altezza. Sono molto felice di aver vinto qui e di aver ripreso la leadership del campionato: è davvero una giornata straordinaria e godermela con questo pubblico è davvero incredibile“.

La classifica Mondiale ora dice 224,5 per Verstappen e 221,5 per Hamilton. Con gli ultimi due successi Max è riuscito a rimettere a posto una situazione che si era andata complicando dopo Silverstone, con l’incidente poco dopo il via con il rivale, oltre al botto rimediato all’Hungaroring. C’è da dire però che l’olandese non ha mai perso la ragione e, conscio della superiorità del mezzo, ha recuperato tutti i punti e ora ha messo in atto l’ennesimo sorpasso. E meritatamente.

A Zandvoort poi la calma serafica con cui ha gestito la gara è stata davvero incredibile: “La partenza l’abbiamo fatta molto bene, la Mercedes ha cercato di renderci la vita difficile ma siamo riusciti a gestire tutto molto bene“, ha poi aggiunto. “Dobbiamo essere molto soddisfatti del risultato finale”.

A Monza vedremo di nuovo uno scontro all’ultimo centesimo con Hamilton, ma Verstappen ci arriva con la consapevolezza che per ora il pacchetto Max-Red Bull è il più forte. E spetta alla Mercedes rischiare. Ma sarà molto dura per la casa di Stoccarda.

