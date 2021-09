Moto2, Tony Arbolino cambia team nel 2022: l’annuncio ufficiale

Arbolino lascia il team Liqui Moly Intact GP al termine del campionato mondiale Moto2 2021. Ha firmato un contratto per una nuova squadra.

È arrivato l’atteso annuncio riguardante il futuro di Tony Arbolino. Il 21enne milanese continuerà a correre in Moto2 anche nel 2022 e nel 2023, ma cambierà team.

Ha firmato un contratto biennale con il team Elf Marc VDS Racing Team. Oggi è giunta l’ufficialità di una notizia che era nota da diversi giorni in realtà. Si sapeva che il rider italiano avrebbe lasciato la squadra Liqui Moly Intact GP, che lo ha fatto debuttare nella categoria intermedia in questo 2021.

Moto2, Arbolino correrà con Marc VDS

Approdare nel team Marc VDS è sicuramente un passo importante per la carriera di Arbolino, che correrà per una squadra che sa come si vince e che può metterlo nelle condizioni per fare un salto di qualità. Questa è stata una stagione di apprendimento, da rookie non è facile cambiare classe ed essere subito veloci. Finora ha ottenuto solamente due piazzamenti in top 10, ma spera di aumentarli nel resto del campionato.

Arbolino ha commentato con entusiasmo la firma con Marc VDS: «Sono davvero molto felice di far parte di questo progetto. Penso che sia una grande opportunità per migliorare e continuare ad andare avanti nella mia carriera. Ho scelto questa squadra proprio perché penso sia una delle migliori della categoria e il legame che ho sentito è stato immediato. Loro mi apprezzavano e io apprezzavo loro, questo è qualcosa di molto importante per me».

Il pilota italiano avrà una grande chance e intende sfruttarla al meglio per imporsi come uno dei punti di riferimento della categoria nei prossimi due anni: «Avevo bisogno di questo cambiamento e sono orgoglioso che Marc van der Straten e il suo team si siano fidati di me. Farò del mio meglio per mostrare il mio talento e lavorerò sodo per ottenere i migliori risultati possibili. L’obiettivo sarà quello di lottare costantemente con i piloti più veloci della categoria e lottare per podi e vittorie».