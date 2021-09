Bagnaia su Marquez: “Mi aspettavo lottasse per il titolo”

Bagnaia ha detto la sua sullo strano campionato che sta disputando Marc Marquez. Anche Pecco si aspettava di più dallo spagnolo.

Marc Marquez è tornato all’inizio di questa stagione dopo quasi un anno di assenza dalle corse. Tutti si aspettavano di vederlo in breve tempo già in lotta per il titolo, ma le cose non sono andate esattamente così. In particolare lo spagnolo ha pagato un fisico che al momento non lo assiste e una moto che sicuramente non è la migliore del lotto.

Oltre la vittoria ottenuta un po’ a sorpresa nella sua Germania, sono arrivate solo tante cadute, troppe anche per un rider come lui di solito abituato a cascare molto. In particolare però ha racimolato tante scivolate soprattutto in gara e questo ha pesato sul suo campionato.

Bagnaia fa il punto sulla situazione di Marquez

A fare il punto sulla stagione di Marc Marquez ci ha pensato anche Bagnaia, durante un’intervista rilasciata a DAZN: “Pensavo che quest’anno avrebbe combattuto per il Mondiale. Pensavo che sarebbe stato più pronto a combattere, ma non si può sapere finché non provi quello che ha provato lui. Non so cosa gli stia succedendo. Per come era arrivato a Portimao, dopo tanto tempo, dopo aver fatto la gara pensavo che non avrebbe più avuto problemi”.

Insomma anche Pecco si aspettava qualcosa in più dal rider iberico che sinora non sembra essere ancora ritornato al suo livello. Una cosa è certa però, quando ritroverà la forma fisica e una moto al livello, saranno guai per tutti allora. Il pilota spagnolo infatti in questi anni ha dimostrato di essere il vero dominatore di questa MotoGP. Imbattibile sino al terribile infortunio di più di un anno fa.

