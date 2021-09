Il team Petronas annuncia chi affiancherà Valentino Rossi ad Aragon

Il team Petronas Yamaha SRT ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare chi sarà il compagno di Valentino Rossi nell’evento di Aragon.

La MotoGP tornerà in pista nel weekend 10-12 settembre con il gran premio di Aragon. Sarà la penultima volta che Valentino Rossi correrà in Spagna, l’ultima sarà a Valencia.

Per l’appuntamento al Motorland il team Petronas SRT ha deciso di confermare Jake Dixon come suo compagno di squadra. Il pilota britannico della Moto2 ha già guidato la Yamaha a Silverstone, arrivando ultimo, e avrà una nuova chance nel prossimo weekend di gara. Oggi è stata ufficializzata la notizia. Il suo posto nella categoria intermedia verrà preso da John McPhee, rider della Moto3 sempre con la formazione malese.

LEGGI ANCHE -> Vinales ammette: “Difficile essere compagno di Valentino Rossi”

Jake Dixon, futuro ancora in Moto2?

Dixon è stato uno dei piloti indicati per il passaggio in MotoGP con il team di Razali e Stigefelt per il 2022, ma difficilmente ciò accadrà. L’inglese non si è meritato la promozione in top class, i suoi risultati in Moto2 non sono ancora all’altezza per fare un salto del genere. Vero che neanche Darryn Binder, pilota Moto3 che probabilmente sarà il compagno di Andrea Dovizioso (in Petronas SRT da Misano) l’anno prossimo, è pronto per correre nella classe regina.

Dixon molto probabilmente rimarrà ancora in Moto2. Con la scomparsa della squadra malese della categoria, deve trovarsi un’altra sistemazione. Secondo le ultime indiscrezioni circolate, potrebbe approdare nel team Liqui Moly Intact GP. Tony Arbolino dovrebbe passare nella squadra Estrella Galicia Marc VDS, mentre Marcel Schrotter è ancora in bilico per la conferma. Una sella per Jake si dovrebbe liberare e non sarebbe affatto una cattiva sistemazione per lui.