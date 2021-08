Martin accetta le scuse di Marquez, ma resta amareggiato

Jorge Martin e Marc Marquez si sono chiariti dopo il GP di Silverstone, ma resta l’amarezza per aver perso una buona occasione da podio.

La gara inglese di Jorge Martin è finita dopo poche curve dalla partenza. In curva 11 il pilota del team Pramac Racing è stato atterrato da Marc Marquez che tentava un sorpasso troppo aggressivo. Il risultato è che entrambi sono finiti sull’asfalto e hanno detto addio al GP di Silverstone. Il fuoriclasse della Honda si è preso la responsabilità dell’accaduto, subito dopo la gara +è andato personalmente a scusarsi, ma resta l’amarezza per non aver proseguito la scia di risultati positivi che si portava dietro dopo la pausa estiva.

1 of 16

Jorge Martin non punta il dito contro il rivale, accetta l’episodio come un’esperienza utile per il futuro e lo classifica come un normale incidente di gara. “Ho visto il video. Sono molto scontento per oggi, avrei potuto lottare per il podio guardando il ritmo, avrei potuto essere davanti. È difficile da descrivere… Non posso dire molto sull’incidente. Penso che il sorpasso avrebbe potuto farlo. Ero sulla mia traiettoria, ha alzato la moto e non lo capisco. Alla fine ci siamo toccati. È chiaro che nel primo giro non è necessario andare così. Ci siamo toccati nel primo sorpasso e nel secondo siamo caduti a terra. È un peccato perché è un weekend che abbiamo buttato, ma è un’esperienza per il futuro”.

A gara finita Marc Marquez è andato subito a scusarsi con il connazionale della Ducati. Arrivato ai box non l’ha trovato, quindi l’otto volte campione del mondo si è recato nell’hospitality dove Jorge Martin stava pranzando. “Marc è venuto a scusarsi. Mi ha detto che ha valutato male. Apprezzo che sia venuto a scusarsi. Mi ha detto che quest’anno le cose non gli vanno bene e la cosa brutta è che mi ha buttato giù”, ha aggiunto Jorge Martin. “Sono sconvolto ma non arrabbiato. Sono cose che possono succedere. Adesso devo continuare a guardare avanti, quest’anno non sono in corsa per il titolo, spero che il prossimo anno potrò lottare costantemente per il podio”.

LEGGI ANCHE —> Marc Marquez ammette l’errore: a fine gara va a scusarsi da Martin