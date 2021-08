Errore di Marc Marquez: dopo la gara va da Jorge Martin

Marc Marquez commette un errore al primo giro del GP di Silverstone e butta giù Jorge Martin. Bel gesto del Cabroncito al termine della gara.

Marc Marquez non è riuscito a completare un giro al Gran Premio di Gran Bretagna. Poteva essere un week-end da podio per il fenomeno di Cervera, invece un errore alla curva 11 ha spinto sull’asfalto lui e Jorge Martin.

Il Cabroncito si assume le proprie responsabilità e si è andato a scusare di persona con il connazionale del team Pramac Racing. “È la prima cosa che ho fatto quando la gara della MotoGP è finita. Sono andato prima a scusarmi con la sua squadra, poi non c’era e sono andato a cercarlo nella hospitality dove stava mangiare. Mi sono seduto con lui per un po’, mi sono scusato e gli ho detto che era stato completamente un mio errore. Ha un cattivo sapore, perché sia ​​io che lui avevamo il ritmo per lottare per il podio, ma oggi è andata così”.

Il bel gesto di Marquez

Marc Marquez si sentiva troppo fiducioso in fase di sorpasso, ha provato a superare il rivale all’interno, ma è arrivato troppo veloce sulla traiettoria di Jorge Martin. “Per fortuna mi è successo pochissime volte nella mia carriera sportiva di domenica. È difficile psicologicamente, perché se cadi da solo è una questione, ma se cadi con un altro ha un sapore peggiore”.

Alla fine i due spagnoli si sono chiariti, consapevoli che in gara certi episodi possono accadere. “Sono andato a testa bassa, è stata colpa mia. Le ha accettate, anche ha riconosciuto che c’era stato un tocco precedente alla curva sette, era il primo giro e non eravamo sulla buona traiettoria, e questo a volte succede, questa volta è successo e ho commesso l’errore, devo accettarlo e chiedo scusa. Ad Aragon – ha assicurato Marc Marquez – sarà un altro fine settimana”.