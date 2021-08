Moto3 GP Gran Bretagna: trionfa Fenati, ma il podio è tutto italiano

Gara semplicemente fantastica per gli italiani in Moto3. Vittoria per Romano Fenati davanti ad Antonelli e Foggia. Podio tutto tricolore.

Parte subito alla grande il Gran Premio per i piloti italiani con 4 rider nostrani a guidare il gruppo dopo poche curve. A fare da battistrada è Romano Fenati che nelle ultime settimane è sembrato decisamente in palla. Alle sue spalle ci sono Antonelli, Migno e Riccardo Rossi che provano subito a fare buco con tutti gli altri.

Caduta per Toba a 14 giri dalla fine. I primi 4 continuano a fare selezione, ma la Moto3 ci ha sempre abituato a sorprese. A 12 giri dalla fine dramma Migno, guasto mentre era in piena lotta per la vittoria. Gli italiani a questo punto scendono da 4 a 3 davanti a tutti. Nella seconda metà di gara Fenati ed Antonelli fanno letteralmente il vuoto dando oltre 3 secondi a tutti.

Moto3: gara stratosferica degli italiani

Gara pazzesca dei due italiani che per tutta il GP hanno mostrato di avere un passo completamente superiore a tutti gli altri. Alle spalle di Foggia gruppo molto folto che vuole provare a scippargli l’ultimo posto rimasto per il podio. Intelligenti Fenati e Antonelli che non si sono mai dati fastidio accumulando un buon gap sul gruppo.

Negli ultimissimi giri Foggia prova a mangiare decimi su decimi alla coppia di testa che però sembra avere un vantaggio rassicurante. Nel finale Fenati dà lo strappo decisivo mettendo fuorigioco Antonelli per la vittoria. Lotta per il podio tra Foggia e Guevara, ma la spunta l’italiano. Podio completamente tricolore.

CLASSIFICA MOTO3 GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA