MotoGP, notizia bomba: Dovizioso torna, ecco con chi correrà

Grande notizia per Dovizioso che tornerà finalmente in MotoGP a partire dal Gran Premio di Misano. Nella stessa gara torna anche Morbidelli.

Grandissima giornata per la MotoGP “italiana”. A partire dal prossimo Gran Premio di Misano infatti Franco Morbidelli tornerà a correre, ma lo farà con i colori della Yamaha ufficiale. La vera e propria notiziona però riguarda Andrea Dovizioso che torna finalmente nella classe regina del Motomondiale.

Il rider italiano farà coppia con Valentino Rossi, poi proseguirà anche nella prossima stagione. Una news veramente meravigliosa per una MotoGP che diventa sempre più italiana. La news era nell’aria da qualche giorno, ma a darne la definitiva conferma ci ha pensato ai microfoni di Sky Sport il suo manager Simone Battistella.

Dovizioso-Valentino Rossi: è una Petronas formato Italia

Operazione ottima anche per la Yamaha che non solo si è assicurata uno dei migliori piloti di questi ultimi anni, ma anche un grande collaudatore, capace di far toccare picchi eccezionali alla Ducati.

Naturalmente Andrea Dovizioso resterà in MotoGP anche l’anno prossimo con lo stesso team. Un passo importante per la sua carriera. La squadra Petronas infatti ha sempre dimostrato di essere molto competitiva ad eccezione di questa annata dove ha patito vari problemi. Nei giorni scorsi anche Valentino Rossi aveva dato il proprio benestare all’operazione.

Il Dottore, infatti, pur non avendo un rapporto che si possa definire di amicizia con Dovi, ha sempre avuto profonda stima per l’uomo ed il pilota. Tra di loro infatti ci sono sempre state battaglie stupende e molto pulite. Che dirvi: noi non vediamo l’ora di rivederlo in pista.

Antonio Russo