Alex Rins, dedica da applausi e poi aggiunge: “Tornato dove merito”

Alex Rins è raggiante dopo il 2° posto ottenuto in Inghilterra. Ora lo spagnolo vuole un grande finale di stagione con la Suzuki.

Alex Rins è finalmente tornato tra i big. Lo spagnolo ha pagato una Suzuki non proprio al top nella prima parte di stagione. Il rider iberico sino alla gara inglese non aveva mai ottenuto un podio in questo 2021. La speranza per lui è che il 2° posto ottenuto in Gran Bretagna possa dare un’ulteriore spinta alla sua annata.

A margine della gara, come riportato da Speedweek, il pilota spagnolo ha così commentato: “Sono super contento di questo secondo posto, non è facile quando parti dalla 10a posizione. Nella prima parte di stagione abbiamo avuto tante cadute. Ho sempre detto che avevo il ritmo giusto e questa volta finalmente abbiamo chiuso al top. Ho provato a controllare nel miglior modo possibile la gara”.

Dedica particolare di Alex Rins

Alex Rins ha poi proseguito: “Ho recuperato tante posizioni e alla fine ho chiuso al secondo posto. Questo per noi è davvero un ottimo risultato. Nelle ultime quattro gare non sono andato oltre il 7° posto. Ora sono tornato dove devo essere. Penso che tutto il team meriti questo risultato”.

LEGGI ANCHE >>> Marquez ancora nella bufera, stende Martin: “Non era mai successo”

Infine il rider iberico ha speso belle parole per i fan della MotoGP: “Dedico questo podio al pubblico perché a causa della pandemia non siamo nel momento più bello della nostra vita”. In questo GP il pilota della Suzuki è stato protagonista di una bella rimonta recuperando tante posizioni. Alla fine si è dovuto arrendere al solo Quartararo che oggi era assolutamente di un’altra categoria e ha dominato dall’inizio alla fine.

Antonio Russo