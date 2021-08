Verstappen, pole e avvertimento a Hamilton: “L’importante è essere primo”

Max Verstappen doma una complicata qualifica del Gran Premio del Belgio e porta a casa la pole, mentre Lewis Hamilton è in seconda fila

Ci sono voluti tutta la grinta e il talento di Max Verstappen per portare a casa la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. La qualifica, infatti, non ha risparmiato di certo gli imprevisti e i colpi di scena.

Dapprima la pioggia battente, poi la bandiera rossa, che ha interrotto le prove per oltre mezz’ora per colpa dell’incidente di Lando Norris, infine il tempone di George Russell che gli aveva attribuito il miglior tempo provvisorio.

Solo in zona Cesarini l’olandese ha trovato il crono che gli è valso la partenza al palo per la gara di domani a Spa-Francorchamps. “Sono state qualifiche insidiose”, riconosce. “È stato difficile mantenere in pista la vettura e trovare le giuste condizioni di funzionamento per le gomme. L’interruzione dopo l’incidente è stata lunga e non è stato facile rendersi nuovamente conto della situazione della pista”.

Verstappen in testa, Hamilton è solo terzo

Eppure la pole è arrivata. E, con essa, anche un avvertimento diretto al suo rivale nella corsa al titolo mondiale, Lewis Hamilton, che prima delle ferie estive lo aveva superato in testa alla classifica generale. “Sono contento di aver disputato una qualifica come questa, dopo la pausa, e di aver portato a casa un’altra pole”, gongola l’olandese. “Siamo primi, questa è la cosa più importante”. Anche perché Hamilton è solo terzo, staccato di ben tre decimi.

Inizierà qui il riscatto di Verstappen? Il campione del mondo in carica, certamente, si augura di no: “La giornata è stata difficile per tutti”, confessa. “Ho cercato di mantenermi ottimista, calmo e concentrato. Ma se il primo tentativo è andato bene, nel secondo ho fatto più fatica. Complimenti a Max, che ha svolto un grande lavoro. Se il meteo rimarrà questo anche domani, sarà complicato per la strategia: speriamo che faccia bello. Noi faremo il possibile, augurandoci che non sia folle come oggi”.

