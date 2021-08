Russell fa una magia. E si merita i complimenti di Hamilton: “Fantastico”

George Russell strepitoso con la Williams nelle qualifiche a Spa: una prestazione da Mercedes. Sottolineata anche da Lewis Hamilton

Date una Mercedes a quest’uomo! Più di così, per dimostrare di meritarsi la monoposto campione del mondo nella prossima stagione di Formula 1, George Russell non poteva davvero fare.

Con la poco competitiva Williams, approfittando della pista bagnata a Spa-Francorchamps, il pilota inglese ha piazzato un tempo pazzesco nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio.

Russell secondo in qualifica a Spa

Un crono che gli sarebbe valso addirittura la pole position, se non fosse stato battuto proprio all’ultimo respiro da Max Verstappen. La prima fila sulla griglia di partenza rappresenta comunque un risultato letteralmente miracoloso per lui, che non l’aveva mai centrata prima, e per il team di Grove, che ci mancava addirittura da Monza 2017.

Sceso dalla vettura, George è letteralmente senza parole: “Non so cosa dire”, ammette. “Pensavo che avessimo fatto un buon lavoro entrando nella fase finale delle qualifiche, ma centrare la prima fila è incredibile. Non avevo nulla da perdere, avevamo già centrato un super risultato. Siamo riusciti ad azzeccare il momento giusto per scendere in pista, la macchina mi dava buone sensazioni e io ho preso grande fiducia. Allora ho pensato: ‘Proviamoci’ e ho spinto il motore alla mappatura massima”.

Hamilton gli sta dietro e lo applaude

La seconda casella sullo schieramento vale talmente tanto che Russell è riuscito addirittura a mettersi alle spalle colui che dalla prossima stagione potrebbe diventare il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton.

E a meritarsi i suoi elogi: “Grande lavoro, è stato fantastico”. Lo stesso non si può dire del suo attuale vicino di box, Valtteri Bottas, che ha centrato appena l’ottavo tempo, e sarà addirittura arretrato di altre cinque posizioni per via di una penalità: “Non so cosa gli sia successo, ma è un peccato”, taglia corto l’anglo-caraibico. Anche lui si è convinto che in Mercedes sia tempo per il cambio della guardia?

