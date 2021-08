MotoGP Silverstone, Bagnaia: “Un unico dubbio per la gara”

Bagnaia contento di come sono andate le sue Qualifiche MotoGP oggi a Silverstone. Il pilota Ducati sente anche di avere un buon passo gara.

Buone qualifiche per Francesco Bagnaia a Silverstone. Il pilota Ducati partirà dalla seconda posizione, dunque in prima fila, ed è un piazzamento ideale per fare una buona partenza.

Il pilota Ducati vuole recuperare altri punti su Fabio Quartararo, che scatterà dalla terza casella della griglia. L’attuale leader della classifica mondiale ha un ottimo passo e sembra l’uomo da battere, però Pecco è fiducioso di riuscire ad essere della partita. La Desmosedici GP si sta rivelando forte in Gran Bretagna e dunque c’è la possibilità di giocarsela.

Ducati MotoGP, Bagnaia fiducioso dopo le Qualifiche a Silverstone

Bagnaia al termine della giornata ha così commentato la sua situazione: «Sono molto soddisfatto della mia qualifica di oggi. C’è molta armonia nella mia squadra e insieme stiamo facendo davvero un incredibile lavoro. Abbiamo compiuto grandi passi in avanti con la nostra moto, nonostante questa non sia una pista particolarmente favorevole per noi. Abbiamo conquistato il secondo posto e la prima fila, e anche il nostro passo in FP4 era ottimo».

Il pilota Ducati ammette che deve ancora fare la scelta inerente lo pneumatico da utilizzare domani: «Siamo solo ancora un po’ indecisi sulla scelta della gomma per la gara e bisognerà valutare le condizioni meteo domani mattina, ma per il resto siamo messi bene e sono fiducioso di poter lottare con i primi in gara domani».