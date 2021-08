Quartararo apre alla F1: “Ora ho un obiettivo qui, poi vorrei provarci”

Fabio Quartararo è molto concentrato sulla MotoGP, ma allo stesso tempo comincia a strizzare l’occhio addirittura alla F1 per il futuro.

Fabio Quartararo ha cominciato questa stagione di MotoGP veramente alla grande. Solo la sfortuna non gli ha permesso sinora ancora di spiccare il definitivo volo verso il titolo, ma il suo vantaggio è comunque importante. In queste ultime gare ha saputo limitare alla grande i danni non perdendo molti punti nonostante un tracciato poco congeniale alla Yamaha come quello austriaco.

Durante la conferenza stampa del giovedì il rider francese ha così commentato le sue ultime prestazioni: “Ero molto felice della prima gara. Nella prima sono finito molto lontano da Jorge. Nella seconda invece ho migliorato molto il passo e ho avuto la sensazione di poter lottare per la vittoria. Credo che sia stata una delle gare più divertenti dell’anno perché sono stati 28 giri velocissimi. Mi sono divertito molto e mi sentivo benissimo”.

Per Silverstone Quartararo è molto fiducioso

Quartararo ha poi proseguito: “Sappiamo che l’Austria è sempre un circuito complesso per noi e siamo riusciti a lottare per la vittoria e per il podio. Non è il risultato che volevo, ma sono soddisfatto. Due anni fa ho fatto una sola curva qua. La Yamaha va molto bene a Silverstone. Credo che questo sia un tracciato che ha un po’ di tutto e quindi è adatto a tanti tipi di moto”.

Prima del weekend di Silverstone il pilota della Yamaha ha avuto il piacere di divertirsi a bordo di un simulatore di F1. In passato spesso anche altri piloti si sono avvicinati alle 4 ruote come ad esempio Valentino Rossi che addirittura aveva sfiorato la possibilità di diventare un pilota Ferrari.

Proprio su questo argomento Quartararo ha così dichiarato: “Ho provato il simulatore di F1, ho fatto circa una cinquantina di giri. È impressionante vedere quanto sia realistico. Credo di aver guidato bene. Per ora ho un obiettivo qui, però in futuro mi piacerebbe guidare una F1, magari non per una stagione, ma fare un tentativo non sarebbe male. Per quanto riguarda Maverick la cosa non mi riguarda, io sono concentrato su me stesso”.