Dovizioso, spunta la chance per rivederlo in MotoGP già da quest’anno!

L’ipotesi Aprilia è ormai archiviata: ma Andrea Dovizioso potrebbe comunque risalire su una MotoGP già nel corso di questo 2021

Andrea Dovizioso potrebbe presto tornare in sella ad una MotoGP. Presto, anzi, molto presto: già prima della fine di questa stagione. Un’opportunità clamorosa, quella che gli è stata offerta, che se si concretizzasse metterebbe dunque fine anzitempo all’anno sabbatico che aveva deciso.

La Aprilia, con cui ha disputato una serie di test nel corso del 2021, stavolta non c’entra: ha affidato il suo futuro a Maverick Vinales che, dopo il divorzio anticipato dalla Yamaha, potrebbe salire anche lui sulla RS-GP già a campionato in corso. In questo caso, però, ad offrire il salvagente per la carriera di Dovi nella classe regina è un’altra Casa: proprio la Yamaha, appunto.

Il team satellite Yamaha vuole Andrea Dovizioso

In particolare, il team satellite, che si sta preparando ad affrontare una vera e propria rivoluzione in vista del 2022. Non solo lasceranno entrambi i piloti (Valentino Rossi per ritiro e Franco Morbidelli per la promozione nella squadra ufficiale), ma anche lo sponsor principale, Petronas. Che verrà sostituito dal marchio italiano WithU. Il quale spinge, appunto, per avere un portacolori che venga dal nostro Paese.

E poi, siccome l’altro posto in scuderia verrà occupato dal debuttante assoluto Darryn Binder, proveniente direttamente dalla Moto3, è fondamentale per lui avere un compagno esperto, che possa insegnargli come funziona la categoria di punta. Chi meglio di Andrea Dovizioso, dunque?

Esordirà già nel 2021 con Valentino Rossi?

La mossa sembra assolutamente logica, tanto che voci di paddock, raccolte dal sito specializzato inglese The-Race, affermano che il pilota forlivese sia già in trattativa con la squadra della Malesia. Ma per rivedere Andrea su una Yamaha, dopo nove anni dalla sua avventura in Tech3 datata 2012, potremmo non dover attendere la stagione che verrà.

L’addio definitivo annunciato ieri da Maverick Vinales ha infatti impresso una notevole accelerata ai piani della Casa dei Diapason. Morbidelli è attualmente ancora convalescente dall’operazione al ginocchio, ma quando rientrerà (alla sua gara di casa a Misano) potrebbe accomodarsi non più sulla moto clienti, bensì su quella ufficiale che guiderà a partire dal prossimo anno.

E in quel caso, a riempire il posto lasciato libero in Petronas potrebbe essere proprio lui, Dovizioso. Che si ritroverebbe a comporre una coppia stellare di campioni italiani insieme a Valentino Rossi e preparerebbe nel modo migliore il rientro in grande stile (e a tempo pieno) in MotoGP. Sono solo follie estive di questo pazzo pazzo pazzo mercato piloti o c’è del vero? Per saperlo non ci resta che attendere con pazienza.

