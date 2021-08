MotoGP, Vinales può tornare in pista nel 2021: il piano di Aprilia

Vinales e Yamaha si sono detti addio, ma il pilota spagnolo potrebbe tornare presto a correre in MotoGP. Aprilia sta già pianificando tutto.

L’avventura di Maverick Vinales con la Yamaha è finita in maniera inaspettata. Separazione durante un campionato in corso, dopo un GP di sospensione per utilizzo irregolare della moto in gara.

Già c’era stato l’accordo per terminare con un anno di anticipo il contratto, poi la situazione è degenerata. Inevitabile il divorzio dopo quanto accaduto nel GP di Stiria. Non c’era margine affinché le parti proseguissero assieme la stagione. Troppa delusione e rabbia in Yamaha per la condotta dello spagnolo, a sua volta frustrato nel non riuscire a essere competitivo quanto Fabio Quartararo sulla M1.

MotoGP 2021, Vinales subito in Aprilia?

Si sa già che Vinales nel 2022 correrà con Aprilia, ma non bisogna escludere che possa salire sulla RS-GP già quest’anno. Secondo quanto rivelato da Sky Sport MotoGP, potrebbe esserci un test a Misano per fine agosto. Prima di gareggiare, è importante che conosca e prenda confidenza con la nuova moto. Da non escludere il debutto ad Aragon il 12 settembre.

Anche Motorsport.com conferma che Aprilia vuole vedere Vinales sulla RS-GP già nel 2021. Andrebbe a sostituire Lorenzo Savadori, che è stato promosso al ruolo di tester a quello di pilota titolare dopo la conferma della squalifica di Andrea Iannone e il rifiuto di altri rider. Improbabile un esordio già nel prossimo gran premio a Silverstone, prima è importante effettuare un test sulla nuova moto e solo in seguito si può pensare a quando effettivamente gareggiare.

Chiaramente Aprilia e l’entourage di Maverick dovranno accordarsi contrattualmente, dato che l’intesa stipulata di recente è valida per il 2022. Le parti forse non si aspettavano che avvenisse la rottura anticipata con Yamaha e dunque dovranno discutere i termini contrattuali per correre insieme già quest’anno.