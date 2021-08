Continua la scia opaca di Alex Rins in questa stagione MotoGP costellata di episodi sfortunati. In Austria ha commesso l’ultimo errore.

Non sarà certo una stagione da incorniciare per Alex Rins che al momento gravita al 13° posto in classifica con 44 punti in cassaforte. Un anno costellato di infortuni ed errori, l’ultimo al Gran Premio d’Austria quando l’asfalto ha iniziato a bagnarsi al termine e bisognava prendere la decisione di rientrare ai box per cambiare la moto con gomme da bagnato. Un’altra prestazione opaca per l’alfiere catalano che ora ha come priorità quella di avvicinarsi costantemente al podio per riguadagnare fiducia.

Lo spagnolo della Suzuki ha adottato una strategia troppo affrettata ed ha tagliato il traguardo in 14esima posizione, raccogliendo due soli punti iridati. Ad oggi Alex Rins non riesce a tenere il passo del compagno di squadra Joan Mir. “E’ stata una gara pazzesca”, ha detto il pilota della scuderia di Hamamatsu. “Ho deciso di rientrare ai box con Jack Miller ed è stato un peccato. La pioggia ha smesso di nuovo e poi è ricominciata. Abbiamo commesso un errore e ora a Silverstone dobbiamo dimostrare che possiamo fare meglio”.

Il project manager Shinichi Sahara ha confermato l’errore di strategia adottato da Rins: “Alex probabilmente era un po’ in anticipo ai box. Ma la situazione era difficile da valutare. Non sai mai quanta pioggia cadrà effettivamente. Era difficile per lui decidere prima della precipitazione”. Il direttore tecnico Ken Kawauchi ha aggiunto: “Alex ha avuto problemi. Abbiamo notato che non siamo competitivi come avremmo voluto. Dobbiamo guardare a questo e migliorare. I dati ci aiuteranno e poi faremo rapporto nelle prossime gare”.

LEGGI ANCHE —> “Ho un po’ di paura”: Valentino Rossi scopre la nuova vita da papà