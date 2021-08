Garrett Gerloff ha una grande occasione per approdare in MotoGP. Il pilota texano si prenota per la sella libera nel team di Razlan Razali.

Garrett Gerloff ha una grossa opportunità per correre in MotoGP e vuole giocarsela al meglio. Nonostante abbia rinnovato con Yamaha nel Mondiale Superbike sa che nel team Petronas c’è ancora una sella libera e a Dorna farebbe molto piacere avere un pilota con passaporto americano. Il texano ha provato i brividi dei prototipi della classe regina, prima lo scorso anno a Valencia, quando per un giorno ha sostituito Valentino Rossi. Poi quest’anno ad Assen quando ha preso il posto di Franco Morbidelli.

Il paddock della MotoGP lascia le porte aperte e Gerloff vuole entrarci mettendo a segno un buon week-end a Navarra con la R1. “Le moto MotoGP sono incredibili e ti permettono di fare cose incredibili come un pilota – ha detto l’americano in un’intervista rilasciata a Motosan -. Sono ancora stupito quando ci penso. Mi sarebbe piaciuto poter correre a Valencia anche l’anno scorso, ma sono riuscito a salire in sella solo venerdì”.

Riuscirà Garrett Gerloff ad ambientarsi rapidamente al nuovo ambiente qualora ricevesse un’offerta dal team di Razlan Razali? “Vivere un intero weekend di gara è molto diverso, anche per come funzionano le qualifiche e per avere una sola gara su cui concentrarsi. Il livello è molto alto e tutti hanno molta esperienza”. La speranza è di poter tornare su una MotoGP per potersi misurare ancora una volta nella massima serie del motociclismo mondiale. “Mi piacerebbe avere un’altra possibilità di guidar la moto in futuro. La MotoGP è dove ho sempre sognato di correre e farò di tutto per arrivarci e dare il massimo”. Da parte sua Yamaha ha annunciato che dopo Silverstone annuncerà la line-up piloti per il prossimo campionato…