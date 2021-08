Valentino Rossi si ritira, ma non si arrende: “Ci proverò fino alla fine”

Lo ha dimostrato nel Gran Premio d’Austria: Valentino Rossi non ha alcuna intenzione di smettere di puntare ai risultati che contano

Con l’ottavo posto (e il podio sfiorato fino al penultimo giro) al Gran Premio d’Austria, Valentino Rossi ha messo fine ad una striscia negativa. Quella dei primi dieci appuntamenti della sua stagione, in cui non era mai riuscito ad andare oltre la decima posizione e aveva accumulato anche due arrivi fuori dalla zona punti e ben quattro cadute.

“Questo risultato serviva a me e al team”, ammette a fine gara il Dottore. “La prima parte di stagione è stata molto negativa, soprattutto le gare in Portogallo, a Barcellona e ad Assen. Quello non sono io, non va bene. Posso prendere la paga, ma non stendermi per arrivare tredicesimo. Mi sarebbe piaciuto non cadere in quei GP, sarebbe stato diverso”.

Valentino Rossi continua a lottare

Eppure, nonostante le difficoltà incontrate, il fenomeno di Tavullia ha continuato a cercare soluzioni, insieme alla sua squadra Petronas, per ritrovare la competitività perduta.

“Abbiamo parlato con la squadra e cambiato qualcosa e mi trovo meglio”, spiega il nove volte campione del mondo. “Su questa pista mi sono sentito più a mio agio sulla moto. Certo, non è che vincerò il Mondiale, ma voglio continuare così da qui alla fine, conquistando qualche arrivo nei primi dieci e dei punti. Sarebbe un po’ diverso”.

Questo è l’obiettivo da perseguire con continuità in tutta la seconda parte del campionato. Perché è vero che Valentino Rossi ha annunciato che lascerà le corse al termine di quest’annata, ma ciò non significa che abbia intenzione di gettare la spugna anzitempo.

“Guardate che non ho ancora mollato: mi sto allenando e cerco di rimanere concentrato”, avverte. “Quando salgo sulla moto non mi sembra di aver deciso di ritirarmi a fine stagione, ma di dover correre ancora per altri anni. Ci proverò fino alla fine”.

