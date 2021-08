Valentino Rossi, finalmente una gioia: “Che bella emozione, ne voglio altre”

C’è da festeggiare per Valentino Rossi al termine del Gran Premio d’Austria di MotoGP, che gli porta in dote un risultato positivo

Non se la dimenticherà tanto facilmente, Valentino Rossi, questa sua ultima gara al Red Bull Ring. E non solo per i tanti colpi di scena che hanno regalato un finale pazzesco e con il fiato sospeso a tutti i tifosi assiepati sulle tribune di Zeltweg, molti dei quali proprio vestiti dei suoi colori.

Il Gran Premio d’Austria, infatti, per il Dottore è soprattutto quello che lo ha riportato ad un risultato importante, mettendo fine ad un periodo molto difficile. “Se ci fosse stato un giro in meno sarei salito sul podio e sarebbe stato molto bello”, racconta festante dopo la bandiera a scacchi.

