Vinales sospeso, niente GP d’Austria: la decisione ufficiale Yamaha

Yamaha ha preso una decisione a sorpresa, sospendendo Vinales. Salterà il GP d’Austria. La frattura tra pilota e team è sempre più grande.

Niente Gran Premio d’Austria 2021 per Maverick Vinales. La Yamaha ha emesso un comunicato ufficiale sorprendente e ha annunciato che il pilota spagnolo non disputerà il secondo evento MotoGP previsto al Red Bull Ring.

Queste le parole che si legge che la sospensione di Vinales arriva a causa dell’inspiegabile funzionamento irregolare della moto da parte del pilota nell’ultima gara MotoGP in Stiria. La decisione segue un’analisi approfondita della telemetria e dei dati negli ultimi giorni.

Yamaha ha concluso che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato danni significativi al motore della YZR-M1, provocando possibili rischi a lui stesso e agli altri piloti.

Maverick non verrà sostituito nel GP d’Austria. Le decisioni in merito alle gare future verranno prese dopo un’analisi più dettagliata della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota.

LEGGI ANCHE -> Vinales, rottura totale con Yamaha: dopo Maverick, anche il padre Angel

Yamaha MotoGP, azioni irregolari di Vinales: cosa è successo?

Antonio Boselli, inviato di Sky Sport MotoGP in Austria, ha aggiunto quanto segue al comunicato diramato da Yamaha: «Dai cronologici si vede che Vinales negli ultimi giri ha alzato i tempi di ben 5 secondi, qualcosa di anomalo. Lui è rientrato prima della fine della gara e da quello che ci è stato raccontato si è messo davanti al box dando una manata di gas. Una cosa che non va fatta. I tecnici hanno scaricato i dati della moto e hanno riscontrato che Maverick avrebbe compiuto azioni irregolari sulla moto».

Boselli spiega che non è chiaro cosa abbia fatto di preciso il pilota: «Yamaha non vuole dare indicazioni precise. Ci hanno fatto solo sapere che sono azioni che avrebbero potuto mettere in pericolo lui e gli altri negli ultimi giri della gara. È stato convocato per chiedergli spiegazioni e non avrebbe fornito giustificazioni. Quindi è arrivata la decisione di sospenderlo. Si tratta di una sanzione disciplinare».