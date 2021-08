Marco Bezzecchi in MotoGP nel 2022: accordo trovato con un team

Bezzecchi dalla Moto2 alla MotoGP. Nel 2022 ci sarà un altro pilota della VR46 Riders Academy a gareggiare nella top class del Motomondiale.

Salvo sorprese, anche Marco Bezzecchi salirà in MotoGP nel 2022. Assieme a Remy Gardner e Raul Fernandez, destinati al team KTM Tech3, pure il pilota italiano lascerà la Moto2.

Dopo una prima stagione difficile nella classe intermedia, nelle successive due c’è stata una grande crescita da parte del 22enne riminese. Nel 2021 sperava di lottare per il titolo, però la coppia Gardner-Fernandez del team Red Bull KTM Ajo si è rivelata superiore a tutti. Comunque il rider del team Sky Racing VR46 è terzo con quattro podi conquistati e ha sempre finito le gare nei primi sei posti. Grande costanza e anche maturità.

LEGGI ANCHE -> MotoGP, Franco Morbidelli ha già firmato per il 2022: pronto il suo annuncio ufficiale

MotoGP 2022, Bezzecchi correrà con il team Petronas Yamaha

Come rivelato da Autosport.com, Bezzecchi ha raggiunto un accordo per approdare nel team Petronas SRT. Si attendono conferme ufficiali. Ma se così dovesse essere, il pilota italiano andrà a prendere uno dei posti lasciati liberi da Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Da capire se gli verrà affidata una M1 Factory oppure una A-Spec.

Bezzecchi era indicato come possibile compagno di squadra di Luca Marini nel team VR46 Racing, che debutterà con due moto Ducati nel 2022. Tuttavia, le ultime indiscrezioni lo danno verso la squadra Petronas Yamaha. Giungessero conferme ulteriori, potrebbe significare che Rossi guiderà per il suo team nel 2022. Ma per questo basta aspettare la conferenza stampa indetta oggi per le 16:15 per capire cosa farà Valentino l’anno prossimo.

Va ricordato che Bez avrebbe già avuto la possibilità di correre in MotoGP in questa stagione, però a fine 2020 rifiutò la proposta dell’Aprilia. Decise che fosse più saggio fare un altro anno di Moto2 per essere maggiormente pronto a gareggiare nella top class del Motomondiale.