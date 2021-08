Dovizioso, niente Aprilia. Rins svela: “Un altro pilota ha firmato”

Rins parla di Dovizioso dopo averci corso insieme in motocross in Italia e dice il suo pensiero sul futuro dell’ex Ducati, che non sarà in Aprilia da pilota ufficiale.

Il futuro di Andrea Dovizioso non è ancora chiarito. Anche se più volte ha detto che gli piacerebbe correre in MotoGP nel 2022, in questo momento sembra difficile vederlo in griglia il prossimo anno.

Aprilia gli aveva offerto un posto, in virtù anche dei test fatti insieme durante questi mesi, ma il pilota forlivese non si è mostrato pienamente convinto del progetto MotoGP della casa di Noale. Ha preso tempo e atteso magari una chiamata dalla Yamaha, che deve sostituire Maverick Vinales. Però il prescelto per affiancare Fabio Quartararo sembra Franco Morbidelli. E nel team satellite Petronas SRT hanno già chiuso le porte all’ex rider Ducati.

Alex Rins su Dovizioso e Vinales

Alex Rins durante la pausa estiva è stato anche in Italia e ha avuto modo di allenarsi in motocross con Dovizioso. Interpellato da Motorsport.com, ha spiegato di non aver domandato nulla su cosa farà nel 2022: «Per rispetto, non gli ho chiesto niente sul suo futuro o se tornerà in MotoGP. Sarebbe bello se si presentasse un’opportunità e potesse guidare una Yamaha. L’ho visto in forma, pronto a correre anche in MotoGP».

Rins ha anche rivelato che ritiene improbabile che il forlivese diventi pilota ufficiale Aprilia, dato che gli risulta che quel posto andrà a un altro collega: «Non credo correrà con Aprilia. Penso che Vinales abbia firmato con loro, anche se non è stato ancora reso pubblico».

Se il rider Suzuki ha ragione, sarà Maverick Vinales ad affiancare Aleix Espargarò dal 2022 nel team di Noale. Da capire cosa farà Dovi, che senza sistemazione potrebbe accontentarsi di fare ancora il collaudatore per Aprilia o per un’altra casa.