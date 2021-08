Valentino Rossi si ritira, Max Biaggi gli scrive e fa un “invito”

Biaggi ha commentato il ritiro di Rossi dalla MotoGP. Max ha espresso parole sincere verso Valentino, facendogli anche un mezzo invito.

A 42 anni Valentino Rossi ha deciso di dire basta con la MotoGP. Non correrà più nella top class del Motomondiale nel 2022. Questa sarà la sua ultima stagione.

Una decisione sofferta per uno molto appassionato come lui, ma è stata quella giusta. I risultati hanno iniziato a essere troppo negativi e andare ancora avanti sarebbe stata un’agonia che un nove volte campione del mondo non si sarebbe meritato.

Max Biaggi, messaggio a Valentino Rossi

Max Biaggi, uno dei maggiori rivali di Valentino Rossi nel corso della sua carriera, ha scritto il seguente messaggio su Instagram per commentare il ritiro del Dottore: «Buona Vita Vale! Non abbiamo mai fatto finta di amarci, ma sono sicuro che in pista abbiamo scritto una bella pagina del motociclismo. Magari in futuro davanti ad buon bicchiere di vino avremo modo di sorridere, ricordando quei momenti vissuti insieme».

Biaggi ricorda il loro rapporto non facile e le tante battaglie in gara. Ha anche “invitato” l’ex collega a bere un bicchiere di vino insieme un giorno per parlare dei tempi in cui lottavano contro in MotoGP. Sarebbe sicuramente positivo se Max e Vale si riappacificassero. Magari in futuro capiterà…