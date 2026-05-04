Ferrari in salita a Miami e Vasseur ci crede ancora: segnali incoraggianti, ma serve uno scatto immediato

Weekend complicato per la Ferrari a Miami: pochi punti e qualche errore, ma Vasseur invita alla calma e guarda già agli sviluppi futuri.

La Ferrari lascia Miami con un bottino magro e qualche rimpianto di troppo. Il sesto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton valgono appena 14 punti complessivi, un risultato che fotografa una domenica più difficile del previsto per la scuderia di Maranello.

Tra errori, contatti e problemi tecnici, il Cavallino ha faticato a tenere il passo dei rivali, ma nel box rosso non si respira aria di resa. Anzi, il team principal Frederic Vasseur prova a guardare oltre il risultato immediato, mantenendo viva la fiducia nel progetto.

Errori e problemi: una gara tutta in salita

La gara di Miami si è rivelata un percorso a ostacoli per entrambi i piloti Ferrari. Charles Leclerc, dopo una prestazione solida per gran parte del GP, ha commesso qualche imprecisione nel finale che gli è costata posizioni preziose.

Situazione diversa ma altrettanto complicata per Lewis Hamilton, protagonista suo malgrado di un contatto nelle prime fasi con Franco Colapinto. Un episodio che ha compromesso l’avvio della sua gara, già resa delicata da un problema di temperatura alla power unit che lo ha accompagnato fino alla bandiera a scacchi.

Due storie diverse, unite però da un denominatore comune: una Ferrari ancora non abbastanza incisiva nei momenti chiave.

Vasseur non si arrende: “Il campionato è ancora aperto”

Nonostante il risultato sotto le aspettative, Frederic Vasseur mantiene un atteggiamento lucido e determinato. Il team principal invita a non perdere la prospettiva, sottolineando come la stagione sia ancora lunga.

“È possibile lottare per il campionato? Sì, siamo solo alla quarta gara”, ha dichiarato ai microfoni di Sky. Un messaggio chiaro: arrendersi ora non ha senso.

Vasseur richiama anche un precedente significativo: “L’anno scorso Verstappen era molto lontano a Monza eppure all’ultima gara il titolo era ancora da assegnare”. Un modo per ricordare quanto in Formula 1 gli equilibri possano cambiare rapidamente.

Il problema principale resta il gap in qualifica: “Ci mancano uno o due decimi”, ha ammesso. Un dettaglio che, nel mondo della F1, può fare la differenza tra lottare per la vittoria o restare nel gruppo.

Sviluppi in arrivo: la chiave per cambiare marcia

La parola d’ordine a Maranello è una sola: sviluppo. La Ferrari è consapevole che il margine di miglioramento passa dagli aggiornamenti tecnici, che dovranno arrivare il prima possibile.

“Dobbiamo continuare a sviluppare, sarà così per tutta la stagione”, ha ribadito Vasseur, indicando una direzione chiara per il lavoro del team.

Miami lascia qualche ferita aperta, ma anche la consapevolezza che il campionato è ancora lungo. La Ferrari dovrà trasformare la frustrazione in energia, perché il tempo per recuperare c’è — ma non è infinito.