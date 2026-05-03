Alonso attacca Ferrari: “Loro possono tutto, noi no”. Scoppia la polemica prima del GP

Dopo una qualifica deludente, Alonso accende la polemica contro Ferrari sui test sul bagnato: tensione alle stelle prima della gara. La tensione in Formula 1 sale alle stelle e, questa volta, a far discutere è Fernando Alonso, protagonista di uno sfogo tanto inaspettato quanto pungente. Dopo l’ennesima qualifica complicata al volante della sua Aston Martin, lo spagnolo ha acceso una polemica tirando in ballo la Ferrari, il tutto alla vigilia di una gara che si preannuncia caotica per via del meteo. Alonso senza filtri: frustrazione e attacco diretto Il due volte campione del mondo non ha usato mezzi termini davanti ai giornalisti a Miami. Analizzando le prospettive per la gara, Alonso ha ammesso con lucidità le difficoltà del suo team:

“Sull’asciutto non abbiamo alcuna possibilità e sul bagnato, probabilmente nemmeno”. Una dichiarazione già pesante, che però è stata solo l’inizio. Subito dopo, infatti, lo spagnolo ha spostato il mirino sulla Ferrari, insinuando un vantaggio legato ai test sugli pneumatici da bagnato:

“Solo la Ferrari può permettersi questo lusso, perché effettua test illimitati con la Pirelli. Noi non siamo la Ferrari, dobbiamo imparare durante le gare”. Parole che sanno di frustrazione, ma anche di provocazione, soprattutto considerando il contesto in cui sono arrivate. Il nodo dei test sul bagnato e il contesto reale Il riferimento di Alonso riguarda i test effettuati dalla Scuderia di Maranello a Fiorano, in collaborazione con Pirelli, per sviluppare le gomme da bagnato. Tuttavia, il quadro complessivo è più articolato di quanto lasci intendere lo sfogo del pilota asturiano. Negli ultimi mesi, infatti, anche altri team hanno avuto occasioni simili: Red Bull e Racing Bulls hanno girato sul bagnato a Suzuka, grazie a condizioni meteo avverse durante test programmati.

hanno girato sul bagnato a Suzuka, grazie a condizioni meteo avverse durante test programmati. Mercedes e McLaren avrebbero dovuto partecipare a una sessione dedicata in Bahrain, poi cancellata a causa della situazione geopolitica nel Golfo Persico. Questo ridimensiona, almeno in parte, l’idea di un vantaggio esclusivo Ferrari, anche se resta il fatto che non tutte le squadre hanno potuto accumulare la stessa esperienza in condizioni di pioggia. Un GP incerto e una polemica destinata a far discutere Con le previsioni che indicano pioggia intensa per la gara, il tema diventa ancora più delicato. La gestione delle gomme e l’esperienza sul bagnato potrebbero rivelarsi decisive, trasformando una gara già incerta in un vero e proprio terno al lotto. Nel frattempo, le parole di Alonso rischiano di lasciare strascichi nel paddock. Più che una semplice analisi tecnica, il suo intervento sembra il segnale di una frustrazione crescente in Aston Martin, alle prese con prestazioni lontane dalle aspettative. E mentre la pista si prepara a essere protagonista sotto la pioggia, fuori dal circuito la battaglia verbale è già iniziata.