Land Rover Defender V8: nuove opzioni di personalizzazione nel programma Bespoke

Una fuoristrada dal carattere forte torna al bancone dell’artigiano: la Defender V8 entra nel programma Works Bespoke e apre la porta a colori, materiali e dettagli che non parlano solo del marchio.

Chi ama la Defender sa che ogni scelta è una dichiarazione. Oggi lo è ancora di più. La divisione Land Rover Classic rende la Defender V8 un foglio bianco, ispirandosi alle configurazioni della Defender OCTA da 635 CV. La promessa è chiara: stessa attitudine estrema, ma con il calore della lavorazione su ordinazione. Le versioni disponibili sono le 90, 90 Soft Top e 110. Sotto il cofano c’è il 5.0 V8 da 405 CV con cambio automatico a otto marce. Meccanica solida. Tocco umano evidente.

Il punto di contatto con la OCTA è reale, non solo estetico. La Defender V8 può replicarne l’impostazione. Gli ordini sono esclusivamente su misura e la costruzione è artigianale. Il focus è la materia: carrozzeria, interni, dettagli funzionali. Land Rover Classic conferma lavorazioni curate e tempi che seguono la qualità, non la catena di montaggio.

Land Rover Defender, la tavolozza si allarga: cosa cambia nel programma Works Bespoke

La tavolozza si allarga a cinque tinte aggiuntive: Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue, Narvik Black e Patagonia White. Qui arriva il colpo di scena: fino a 300 ore dedicate a sola verniciatura e lucidatura, con opzione di finitura lucida o satinata. Non è un semplice “colore nuovo”, è un processo pensato per resistere e per farsi guardare da vicino. E sì, quel tipo di profondità del trasparente la noti al primo colpo di sole.

Gli interni si giocano la carta dell’inedito. Debutta l’Ultrafabrics in tre tonalità pulite: Khaki Green, Light Cloud e Lunar. È un materiale tecnico, scelto per comfort, leggerezza e resa tattile, in alternativa alla pelle semi-anilina nelle varianti Burnt Sienna o Ebony. Per chi ama il sostegno in curva e il calore d’inverno arrivano i sedili Recaro riscaldabili. È una combinazione interessante: rigore meccanico, accoglienza contemporanea.

Per avvicinare ancora di più la V8 alla gemella moderna, la lista include la griglia Gloss Black e lo script sul cofano in Chopped Carbon Fibre. Molti clienti lo hanno chiesto apertamente: ordinare V8 e OCTA in coppia, con la stessa configurazione estetica. Land Rover Classic ha ascoltato e ha messo a terra la richiesta con coerenza.

Le specifiche qui riportate provengono da comunicazioni ufficiali di Land Rover Classic e dal programma Works Bespoke. Prezzi e tempi di consegna non sono indicati nelle informazioni disponibili al momento della stesura.