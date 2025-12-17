F1, Ferrari sotto accusa: l’ex pilota si toglie un sassolino e distrugge il team

La Scuderia Ferrari era partita con i migliori auspici nel 2025 con l’arrivo di Lewis Hamilton e di nuovi tecnici. I risultati non sono arrivati, ma con l’aggravante di proclami altisonanti compiuti da Vasseur.

Con grande inesperienza ai massimi livelli l’attuale team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha ammesso a inizio stagione che si sarebbe lottato per il mondiale. Una dichiarazione forte, audace e senza basi. La SF-25 è stata rivoluzionata rispetto alla vettura dello scorso anno. Un azzardo per due motivi: la SF-24 aveva lottato, anche per demeriti degli avversari, per il mondiale sino all’ultimo atto, e all’alba di una rivoluzione tecnica occorreva essere più conservativi.

Una Scuderia che parte con l’obiettivo di metter dietro McLaren, Mercedes e Red Bull Racing, e non riesce nemmeno a vincere un GP si è già umiliata da sola. La McLaren ha continuato il suo percorso di crescita e si è confermata ai vertici della graduatoria, mentre Mercedes ha rimpiazzato Hamilton con Antonelli, arrivando comunque al secondo posto. La Red Bull Racing, pur correndo con il solo Max Verstappen dati gli scarsi risultati dei teammate, ha concluso con più punti della Ferrari.

Leclerc ha ottenuto 7 podi nelle sfide domenicali, mentre Hamilton si è dovuto accontentare di una P1 nella Sprint Race della Cina, e una terza posizione nella gara dimezzata di Miami. Risultati che probabilmente avrebbe potuto ottenere anche Bearman. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera Jean Alesi ha usato toni molto duri per commentare la decisione di interrompere lo sviluppo aerodinamico della SF-25, a inizio primavera, per concentrarsi sulla monoposto 2026.

Sfogo durissimo di Jean Alesi sulla Ferrari

Il francese conosce bene l’ambiente del Cavallino e ha vissuto tanti alti e bassi nella sua esperienza modenese: “Ho evitato di parlare di Ferrari nei mesi scorsi. Lo faccio ora con grande disappunto. Pensavo che le critiche espresse dal presidente ai piloti avrebbero spinto la squadra a darsi una mossa e una scossa per fornire a Leclerc e Hamilton una macchina più competitiva. invece abbiamo avuto in Qatar il peggior GP mai visto a memoria d’uomo. Una delusione totale per noi tifosi, sia pensando a come la Ferrari si è presentata in pista a inizio stagione, sia a come si è comportata poi”.

L’ex pilota della Ferrari si è detto preoccupato per il futuro: “Lewis avrà anche qualche colpa, ma ha vinto 7 Mondiali, mentre la Ferrari non vinceva nulla. Non è tutto: sono preoccupato seriamente per il futuro. Dire che ogni sviluppo è stato interrotto per preparare l’auto del prossimo anno pare una scusa debolissima. Tutti i team hanno svolto un doppio lavoro nel 2025. Migliorando in pista e portando avanti la vettura 2026. L’atteggiamento Ferrari mi fa pensare a un tentativo imbarazzante di proteggere questo fallimento“.