La Ferrari F40 EVO, l’evoluzione che nessuno conosce: 800 CV di puro godimento

Già di base la F40 era, nel 1987, l’auto più veloce al mondo. La EVO supera di gran lunga le performance della versione standard.

“La F40 EVO è la discendente, forgiata nel crogiolo della competizione, di due campioni emblematici della Ferrari: lo spirito dominante in pista della F355 Challenge e la potenza pura e brutale dell’iconica F40 LM. La F40 EVO è un tributo vivente alle origini dello spirito Ferrari”, così esordisce Javier Reyna, fondatore della Reyna Performance Machines, con sede a Bakersfield, in California, che ha creato a suo dire la “vera” Ferrari F40 EVO su base di una F355.

Una storia incredibile di passione e coraggio, tutta da raccontare, che vede come protagonista un appassionato del Cavallino che ha interpretato, a modo suo, il sogno di guidare una rossa di Maranello. Dopo un viaggio in Italia, con alcuni amici per assistere al Gran Premio di Misano per seguire il suo idolo Valentino Rossi, si è poi, dopo la gare, recato a Maranello, ed ha provato una F430 e si è innamorato del look iconico F40, come dargli torto.

Tornando negli Stati Uniti, è iniziata la ricerca di una Ferrari arrivando ad acquistare una F355 sulla quale spendere tempo e denaro, ed ore e ore di lavoro, per la realizzazione di una F40 evoluta. Una biposto completamente artigianale, basata su un telaio, un cambio e un motore Ferrari F355, un V8 a 90° che è stato il primo motore della Casa modenese a utilizzare 5 valvole per cilindro.

Una Ferrari F40 unica al mondo

Javier Reyna ha integrato il maggior numero possibile di elementi originali della F40, come il parabrezza, i montanti A, le chiusure delle porte, i fari e i gruppi ottici posteriori, riproducendo poi il kit specifico per la LM con uno splitter in fibra di carbonio, diffusori posteriori e spoiler posteriore regolabile, fari in plexiglas, e l’effetto finale è sorprendente. Per un profano è facile scambiare la sportiva nata in California con una F40 modenese.

Il proprietario ha arricchito il tutto con dettagli unici ed inimitabili, come un Cavallino tagliato al laser, una chiave in stile aereonautico. I test meccanici sono ancora da valutare, ma possiamo riportare una potenza di 800 CV. La F40 EVO ha fatto il suo debutto a maggio al Concorso Ferrari di Pasadena. Autenticata come una vera Ferrari, è stata esposta come F355 del 1997, anche se la targa riporta la dicitura F40 EVO, ha lasciato gli appassionati a bocca aperta ed anche noi.