Evitate di comprare quest’auto: è il modello che dà più problemi

L’affidabilità è tutto per un acquirente di una vettura di nuova generazione. Una proposta in particolare sempre essere un vero disastro.

Oggi comprare un’auto di ultima generazione di estrema qualità sta diventando sempre più difficile. Prima di tutto esteticamente sono tutte uguali che si fa fatica a riconoscerle. Le vetture moderne hanno perso quel fascino di un tempo e non sono più uno status symbol. Sono diventate solo un mezzo da un punto A a un punto B, imbottite di tecnologie che danno problemi.

L’affidabilità rimane una delle caratteristiche imprescindibili di una macchina. Non tutti i marchi offrono auto sicure e raccomandabili. Il nostro dovere da giornalisti del settore è quello anche di smascherare le problematiche tecniche e le avarie che portano ai richiami. Ci sono aspetti che non possono essere trascurati di un’automobile, che dopo l’acquisto della casa rimane il più importante investimento che possa fare un uomo.

Acquistare un’automobile, nel 2025, con tutti i guasti tecnici che si sentono, sta diventando un caso di studio. Gli specialisti di J.D. Power hanno prodotto un report che avviene negli Stati Uniti e prende in esame un bacino d’utenza di 93.380 acquirenti. Le domande del sondaggio si basano su quante volte sono avvenuti dei problemi a bordo del proprio veicolo e come sono stati risolti.

Il marchio più odiato al mondo

Stando ai risultati dell’inizio del 2023 le migliori automobili negli Usa in assoluto sono Dodge, Ram e Alfa Romeo. Ford sta avendo richiami continui. Buick al quarto posto ha avuto in media 162 problemi, 20 in più rispetto alle tre regine sul podio, ma comunque numeri positivi. Lexus che da prima nel 2022 è passata al decimo posto della graduatoria con 171 problemi ogni 100 vetture. Giusto premiare i migliori, ma è normale che in questa classifica balzano subito all’occhio gli ultimi della classe.

La Polestar sta andando a picco, con una media di 313 problemi ogni 100 vetture, numeri davvero allarmanti. Il costruttore svedese che dal 2017 è entrato definitivamente a far parte del Gruppo Volvo, legandosi al major cinese Geely ha iniziato ad accusare tantissime avarie. Le Polestar danno tantissimi problemi, finendo in fondo alla classifica stilata dagli esperti di J.D. Power.