Dentro la vostra auto c’è un dispositivo eccezionale: scopritelo e vi cambierà la vita

Le nostre auto sono dotate di sensori, di spie e di vari indicatori, ed oggi vi andremo a raccontare di un aspetto cruciale, di un dispositivo che cambierà il vostro modo di guidare. Ecco di cosa si tratta.

Non è un momento da sogno per il mercato dell’auto, entrato in grave crisi da ormai diverso tempo, e che ha costretto i costruttori a ridurre la produzione. Sono avvenuti migliaia di licenziamenti, assistiamo ad una costante chiusura di fabbriche da parte dei principali colossi mondiali, ed una ripresa appare ancora lontana. Tuttavia, ci sono degli aspetti che riguardano le nostre auto che restano interessanti da scoprire, e che possono facilitare la nostra esperienza a bordo.

Nella giornata di oggi, vi racconteremo una curiosità che riguarda la fase del rifornimento, un aspetto cruciale e che non può essere di certo sottovalutato nel momento in cui si procede al pieno di benzina o di gasolio. Nel momento in cui dovete recarvi al distributore, vi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di porvi la seguente domanda: “Dove si trova il tappo del serbatoio? Da che lato devo posizionarmi?“. Nelle prossime righe, andremo a raccontarvi un trucchetto che vi sarà molto utile e che vi impedirà di sbagliare.

Auto, ecco l’indicatore del lato del rifornimento

Il rifornimento di carburante a bordo della vostra auto accade sempre dallo stesso lato, e nel caso in cui vi dovesse capitare di sbagliare posizionamento al distributore, sarete costretti ad effettuare una manovra per mettervi nel punto corretto, o a tirare sino all’inverosimile il tubo per inserirlo nell’apposito foro. Per evitare queste pratiche scomode, fate attenzione all’indicatore del lato di rifornimento che si trova nel vostro cruscotto, come è possibile vedere in questo scatto che abbiamo provveduto a postare qui.

Come potrete vedere, c’è una freccia che è posizionata accanto all’icona della pompa di benzina, che in questo caso è sulla sinistra. Ciò sta ad indicare che, su questa vettura in particolare, il tappo del serbatoio è situato sul lato sinistro del guidatore. La maggior parte delle auto in commercio è dotata di un tappo posizionato sulla destra, anche se non mancano alcune eccezioni. Ad esempio, le vetture giapponesi come le Toyota e le Honda hanno il tappo a sinistra.