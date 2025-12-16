Classifica Euro NCAP 2025: Ecco le 10 Auto più Sicure dell’Anno

Un anno in cui le auto non chiedono fiducia: la guadagnano

Nella nuova classifica Euro NCAP 2025, tra numeri e persone, emergono dieci modelli che trattano la sicurezza come una promessa quotidiana, non come un optional. Questo approccio segna un punto di svolta nell’industria automobilistica, dove la sicurezza diventa un elemento centrale nella progettazione e commercializzazione dei veicoli.

Capire le stelle aiuta a scegliere

Le cinque stelle sono il massimo nei test Euro NCAP e fotografano quattro cose: protezione degli adulti, tutela dei bambini, attenzione per gli utenti vulnerabili della strada e qualità degli aiuti alla guida. Il 2025 si rivela un anno confortante: 65 modelli su 88 hanno raggiunto il massimo delle stelle, 21 hanno ottenuto quattro stelle, e solo due si fermano a tre. Questo dimostra un impegno crescente verso standard di sicurezza elevati.

Come leggere i punteggi Euro NCAP

I voti percentuali illustrano quanto bene un’auto protegge in caso d’impatto e quanto è efficace nel prevenire grazie ai sistemi di assistenza. Tuttavia, le stelle non dipendono esclusivamente dai crash test: sono influenzate anche dalle dotazioni di serie. È importante notare che i protocolli cambieranno nel 2026, quindi confrontare auto di anni diversi richiede cautela.

La top 10 2025: i modelli da segnare

Tesla Model Y — 362 punti. Bilanciamento raro: 91% adulti, 93% bambini, 86% VRU, 92% ADAS . Questo modello si distingue per essere il più equilibrato e pratico, con un’autonomia fino a 622 km nelle versioni Premium.

— 362 punti. Bilanciamento raro: 91% adulti, 93% bambini, 86% VRU, 92% . Questo modello si distingue per essere il più equilibrato e pratico, con un’autonomia fino a 622 km nelle versioni Premium. Tesla Model 3 — 359 punti. Matura e precisa, la nuova Standard RWD dichiara 534 km di autonomia, mentre la Performance accelera da 0-100 in 3,1 secondi.

— 359 punti. Matura e precisa, la nuova Standard RWD dichiara 534 km di autonomia, mentre la Performance accelera da 0-100 in 3,1 secondi. smart #5 — 357 punti. Offre spazio e controllo, con un abitacolo moderno e un bagagliaio da 630 litri; la versione Brabus da 640 CV combina rapidità e assistenza.

— 357 punti. Offre spazio e controllo, con un abitacolo moderno e un bagagliaio da 630 litri; la versione Brabus da 640 CV combina rapidità e assistenza. Leapmotor B10 — 355 punti. Convince per il suo equilibrio, proponendo un Suv C con batterie fino a 67,1 kWh.

— 355 punti. Convince per il suo equilibrio, proponendo un Suv C con batterie fino a 67,1 kWh. Volvo EX90 — 353 punti. Rappresenta la coerenza svedese con sette posti e un’autonomia fino a 617 km.

— 353 punti. Rappresenta la coerenza svedese con sette posti e un’autonomia fino a 617 km. Mercedes-Benz CLE — 352 punti. Un coupé concreto con interni curati e ADAS completi.

— 352 punti. Un coupé concreto con interni curati e ADAS completi. Nio Firefly — 351 punti. Si distingue per la protezione degli adulti con una batteria da 42,1 kWh per 330 km di autonomia.

— 351 punti. Si distingue per la con una batteria da 42,1 kWh per 330 km di autonomia. BYD Seal 6 — 351 punti. Versatile, offre sia versioni berline che wagon PHEV.

— 351 punti. Versatile, offre sia versioni berline che wagon PHEV. Lynk&Co 02 — 349 punti. Un Suv-coupé essenziale con batteria da 66 kWh e 435 km di autonomia WLTP.

— 349 punti. Un Suv-coupé essenziale con batteria da 66 kWh e 435 km di autonomia WLTP. IM IM5 — 346 punti. Nuovo marchio che propone un’architettura 800V con batterie fino a 100 kWh.

Questi numeri raccontano una storia di prevenzione e innovazione. Gli aiuti alla guida maturi e una lamiera ben progettata sono fondamentali per la sicurezza stradale. La competizione nel settore automobilistico stimola un continuo miglioramento della sicurezza, beneficiando tutti gli utenti della strada.

Se stai scegliendo un’auto, valuta la coerenza del profilo di sicurezza e testa gli ADAS su strada. Ricorda di verificare le dotazioni di serie e, quando possibile, di consultare la scheda ufficiale sul sito Euro NCAP. La scelta di un veicolo sicuro è una decisione personale che riflette il valore che attribuiamo alla sicurezza dei nostri cari.