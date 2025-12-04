Questa è una Maserati unica al mondo: alcuni dettagli non si sono mai visti prima

La Maserati sarà anche un marchio in difficoltà, ma che continua a restare incastonata nei cuori degli appassionati del settore. Oggi vi parleremo di un modello che non ha eguali al mondo.

La Maserati non ha più quel mordente di una volta sulle scelte dei clienti del segmento premium, ed ha patito un crollo vertiginoso delle vendite nel corso dell’ultimo biennio. La casa del Tridente è in grave crisi e si è parlato più volte di una possibile cessione del gruppo Stellantis, il quale ha però voluto smentire queste indiscrezioni. Le vetture del passato sono però fonte di ispirazione per gli appassionati di tutto il mondo, ed una versione esclusiva di uno dei gioielli più amati è stato appena svelato in Texas.

Nello specifico, si tratta della prima Maserati GranTurismo V8 con cambio manuale, realizzata da European Auto Group. La vettura in questione è stata convertita con un cambio manuale a 6 rapporti, una trasformazione eccezionale, che riporta la trasmissione manuale sulla scena, in un momento in cui quasi nessun costruttore investe più su questa soluzione. Andiamo a scoprire l’entità del lavoro svolto sulla splendida vettura del Tridente.

Maserati, GranTurismo V8 con cambio manuale nasce in Texas

I ragazzi di European Auto Group non sono nuovi a questi interventi, dal momento che hanno a lungo lavorato su molte Ferrari per prepararle all’utilizzo del cambio manuale, come la 599 e la 430 Scuderia. Per la Maserati GranTurismo si è optato per un cambio meccanico a 6 marce, che va a prendere il posto della trasmissione F1 robotizzata, presente originariamente. L’annuncio di EAG è stato emblematico: “Questa è una Maserati GranTurismo salvata dal sistema F1. Abbiamo sviluppato tutti i componenti ed i collegamenti dei cavi, ed è un’auto molto divertente da guidare con il cambio manuale“.

Questa soluzione si sposa alla grande con il motore V8 da 4,7 litri da 490 cavalli ad aspirazione naturale di derivazione Ferrari, e la dinamica di guida ed il divertimento non possono far altro che beneficiarne. Il prezzo non è stato stabilito, ma è facile immaginare che i clienti dovranno versare almeno 35.000 euro per la conversione. La Maserati GranTurismo, in ogni caso, fa così un salto nel passato, alla ricerca di qualcosa che sta sparendo.