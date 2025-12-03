Grande sorpresa per i fan di Valentino Rossi: rimarranno incollati alla TV

Il 9 volte campione del mondo, Valentino Rossi, ha annunciato che è in lavorazione una serie TV sulla sua carriera. Ripercorriamo i momenti che hanno reso una leggenda il centauro di Tavullia.

Amici del motociclismo sta per arrivare un libro ed a seguire un docuserie su Valentino Rossi, ad annunciarlo è lo stesso campione ospite della trasmissione Say Waaad, con Michele “Wad” Caporosso, a Radio Deejay. Il pluripremiato campione, è stato intervistato e per amore della verità vi riportiamo alcuni passaggi, tra i più interessanti, accompagnati da considerazioni personali, su un uomo divenuto leggenda in pista prima e poi fuori dal mondo delle corse.

Oggi papà di una bellissima bambina, è una voce autorevole, ed un faro per molti giovani che si approcciano al mondo delle corse con passione e professionalità. Valentino Rossi si è riscoperto con una seconda carriera nel Motorsport al volante di auto da corse.

La vita raccontata di Valentino Rossi

Si può diventare, secondo te, nel 2025 Valentino Rossi? “Direi di sì. Secondo me a livello di quello che succede in pista, di passione che ci puoi mettere eccetera, secondo me sì. Forse fuori è un po’ diverso, un po’ più difficile”. Ciò che è cambiato oggi è livello di comunicazione con la stampa e con il pubblico. I piloti preferiscono mantenere un profilo basso, il politicamente corretto è entrato anche nel mondo delle corse. Pertanto al pubblico arriva solo i risultati di gara. La rivalità in pista non si traduce più in una rivalità mediatica come accadeva ai tempi di Valentino, tutto viene filtrato ed addolcito dalla Federazione.

C’è una serie TV o un film sulla tua vita in arrivo? “Ci siamo, ci siamo. Sì. Siamo, siamo messi bene. Stiamo facendo il libro adesso. E quando avremo finito il libro saremo pronti per la serie”, ha spiegato Valentino Rossi. Una docuserie ha un valore rafforzativo di certificazione e di una storicizzazione di successi di stagioni impagabili per i tifosi che hanno sofferto, hanno pianto e hanno riso davanti alla TV. Si tratterà di una docuserie, senza attori. I tifosi del numero 46 non possono che attendere l’uscita del libro, un pezzo da collezione, ed una serie televisiva che infiammerà i ricordi ed i cuori di tanti giovanissimi, che conosceranno Rossi attraverso una ricostruzione ben fatta delle sue mitiche e leggendarie imprese. Sfide di uomini e di mezzi che hanno scritto la storia del motociclismo moderno.