Truffa Ferrari, la strategia è folle: ecco come hanno fregato tutti

La Ferrari produce delle supercar che rappresentano quasi un desiderio proibito, e che solo in pochi possono permettersi. Questo va a produrre anche dei tentativi di truffa, come nel caso di cui vi parleremo oggi.

Acquistare una Ferrari è il sogno di una vita per gli appassionati di motori, ma per via di un prezzo d’acquisto che non scende mai sotto ai 200.000 euro, è difficile che tale desiderio si trasformi in realtà per gente comune. Tuttavia, c’è chi è davvero disposto a tutto pur di entrare in possesso di un bolide del Cavallino, anche ad ordire una vera e propria truffa, come nel caso di cui vi parleremo nelle prossime righe.

Secondo quanto riportato dal sito web “Corriere del Veneto“, un uomo avrebbe tentato di mettere a segno una frode finanziaria grottesca per accaparrarsi una Ferrari, una storia che ha del clamoroso, ma che corrisponde, a tutti gli effetti, alla realtà dei fatti. Andiamo a scoprire cosa è accaduto e come è stato possibile evitare che il malintenzionato riuscisse a raggiungere il proprio scopo.

Ferrari, ecco la truffa tentata da Richar Levak

Il protagonista di questa assurda vicenda è il 27enne Richar Levak, originario di Chirignago, in provincia di Venezia. L’uomo è riuscito a far sua senza tirare fuori un soldo una Ferrari da 220.000 euro, presentando ricevuta di un falso bonifico. L’uomo è stato attirato da un annuncio di vendita online, contattando poi colei che si occupava della vendita nella zona del veneziano. La transazione di denaro, nel momento in cui tutto sembrava fatto, non ha mai raggiunto il conto corrente della malcapitata, che ha subito denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine.

Levak è stato subito indagato per truffa aggravata, e la procura di Venezia gli ha subito contestato anche il reato di riciclaggio. Secondo quanto appurato, l’obiettivo di Levak era quello di far sparire la Ferrari mediante una radiazione dal registro automobilistico. L’uomo avrebbe poi rimpiazzato la vettura in questione con una GTC4, anch’essa sotto accusa al momento. L’operazone è stata però spenta sul nascere, e di mezzo ci è finito anche Alex Levak, il fratello del protagonista, un 24enne di Campalto, e la sua compagna Shannon Hurodovic. Sarà la giustizia a stabilire quali saranno le pene per i malviventi.