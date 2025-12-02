Terrore a casa di Valentino Rossi: l’incidente è terrificante, grande spavento

Nel corso del fine settimana che si è da poco concluso, si è disputata la 100 Km dei Campioni presso il Ranch di Tavullia di Valentino Rossi. Un brutto incidente poteva finire in tragedia nella giornata di venerdì.

La stagione agonistica è ufficialmente terminata per i piloti del Motomondiale, ma nel week-end scorso, c’è stato modo di tornare a battagliare presso il Ranch di Valentino Rossi. Presso il paesino di Tavullia, come ogni anno, è andata in scena la 100 Km dei Campioni, che ha visto trionfare Pecco Bagnaia, in grado di togliersi almeno una soddisfazione al termine di un’annata a dir poco disastrosa in MotoGP.

Bagnaia si è così portato a casa una bella vittoria, mentre per Valentino Rossi, vincitore della Sprint Race del venerdì, la gara principale è stata da dimenticare. Tuttavia, è proprio il caso di dire che tutto è bene ciò che finisce bene, perché il fine settimana di Tavullia si era aperto con un incidente devastante, che ha fatto temere il peggio. Uno dei piloti più amati tra coloro che erano in gara è stato protagonista di un bruttissimo incidente, ma per fortuna si è evitata la tragedia.

100 Km dei Campioni, che spavento per Mattia Pasini

Nella giornata di venerdì, Mattia Pasini è stato protagonista di un brutto incidente, finendo in ospedale in elicottero. Il pilota che saltuariamente prende parte alle gare di Moto2 e commentatore televisivo si è preso un bello spavento nelle prove, toccandosi con un altro concorrente e finendo a terra. Pasini ha purtroppo sbattuto la testa perdendo conoscenza, ed è ovvio che in casi di questo tipo si generi subito una situazione di grande allarme. Il rider nativo di Rimini, situata a poche decine di chilometri dalla sede del Ranch di Valentino Rossi, è stato prontamente soccorso, per poi riprendere subito conoscenza rispondendo alle domande del personale medico.

I medici, per sicurezza, hanno scelto di trasferirlo in ospedale in elicottero, per effettuare degli accertamenti e per verificare che non ci fossero delle conseguenze ulteriori e più preoccupanti. In seguito, lo stesso Pasini ha pubblicato un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute tramite il proprio profilo Instagram, tranquillizzando tutti: “Giretto in elicottero, ma tranquilli, sto bene! Grazie a tutti i super medici che si fanno il culo per noi“. Il grande spavento è stato dunque superato, ma questo incidente ci ha insegnato quanto, nel mondo del motorsport, il pericolo sia sempre dietro l’angolo e non ci sono mai troppe certezze.