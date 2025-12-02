Bagnaia ed il sogno spezzato: Lorenzo analizza il motivo della sua crisi, c’è di mezzo Marquez

Pecco Bagnaia è stato protagonista di un 2025 da dimenticare, una stagione terribile dal quale dovrà cercare di fare di tutto per potersi risollevare, ma l’impresa sarà ardua. Jorge Lorenzo ha una spiegazione.

La stagione di MotoGP targata 2025 è stata un vero e proprio calvario per Pecco Bagnaia, protagonista di un crollo totale in sella ad una Ducati Desmosedici GP25 con la quale non ha mai trovato il giusto feeling. Pecco è giunto solamente quinto in classifica piloti, scavalcato nel finale anche da Marco Bezzecchi e da Pedro Acosta, ovvero da due piloti non-Ducati, un’onta che difficilmente verrà cancellata dai vertici della casa di Borgo Panigale.

Bagnaia ci aveva abituato, nel passato, a faticare nelle prime gare, per poi venire fuori alla distanza, riuscendo a vincere ed a giocarsi i titoli mondiali sino all’ultima gara. Al contrario, Pecco è stato protagonista di un crollo devastante nella seconda metà di stagione, anche se nemmeno la prima era stata poi così esaltante. Tuttavia, spesso ha concluso Sprint Race e gare domenicali fuori dai punti, mentre Marc Marquez portava a casa vittorie a ripetizioni. Nelle ultime gare, quelle in cui Marc è stato assente per infortunio, si è sempre ritirato, e non basta il successo nella Sprint Race di Sepang per poter considerare sufficiente il suo finale di campionato, come del resto l’annata intera.

Bagnaia, per Lorenzo è stato deluso dall’ingaggio di Marquez

Nel corso dell’ultimo round stagionale della MotoGP, andato in scena a Valencia, Jorge Lorenzo ha analizzato la crisi di Pecco Bagnaia in un’intervista concessa al sito web “GPOne.com“. Il cinque volte campione del mondo è convinto che alla base di tutto ci sia la decisione della Ducati di aver ingaggiato Marc Marquez, il migliore in assoluto, una scelta che potrebbe aver tolto certezze al rider nativo di Chivasso. I dubbi ed un crollo psicologico successivo alla notizia lo hanno portato a perdere prestazione.

Lorenzo ha una teoria molto chiara sulla crisi del tre volte iridato: “Dal mio punto di vista, Bagnaia stava vivendo una situazione ideale, quasi idilliaca in Ducati. Era l’unico pilota che aveva vinto con loro due titoli mondiali, su una moto italiana, in una fabbrica che lavorava tutta per lui. Tutto era perfetto, ma poi le cose sono cambiate quando la Ducati ha deciso di firmare il gallo tra i galli. L’avvento di Marquez ha cambiato tutto, la cosa ti crea dubbi a livello psicologico e perdi fiducia. Una volta che scendi in pista, vai inconsciamente più lento“.